Jadi Sexiest Man Alive 2021, Paul Rudd Tunggu Diundang George Clooney

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Hollywood, Paul Rudd terpilih menjadi Sexiest Man Alive 2021 versi Majalah People. Saat menerima pengumuman ini lewat email, Rudd sampai perlu membacanya dua kali.

“Ini sangat gila dan terasa aneh. Hal pertama yang aku pikirkan, ugh siap-siap dengan kekecewaan yang ada. Setiap orang yang aku kenal akan banyak menyampaikan kekecewannya padaku seperti seharusnya. Aku juga akan begitu,” ujar Rudd kepada People, Selasa, 9 November 2021.

Meski kaget, Rudd mengaku tidak akan berpura-pura rendah diri dengan gelar sebagai pria terseksi ini. Sambil bergurau, ia mengatakan akan membuat kartu nama baru. “Tapi semua temanku akan menghancurkanku dan aku berharap demikian. Dan itulah mengapa mereka temanku," ujar pemeran Ant Man ini.

Aktor berusia 52 tahun ini menceritakan orang pertama yang ia beri tahu soal gelar ini adalah istrinya, Julie Rudd. Menurut dia, sang istri sempat tertegun dan akhirnya tertawa. “Dia sangat manis menanggapi kabar itu, dia bilang, ‘Oh, mereka memilih yang benar.’ Dia mungkin tidak mengatakan kebenarannya tapi apa lagi yang akan dia katakan?” kata ayah dua anak ini.

Paul Rudd dikenal sebagai aktor yang ramah, pekerja keras, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Paul mengaku bahwa sang istri tertegun ketika mengetahui suaminya memiliki gelar baru sebagai pria terseksi. REUTERS

Terpilih sebagai Pria Terseksi 2021, Rudd yakin banyak yang akan terkejut. Ia merasa, ada banyak orang yang seharusnya mendapatkan gelar ini dibanding dirinya.

“Saat aku memikirkan tentangku, aku adalah seorang suami dan ayah, seperti itu. Aku kumpul bersama keluargaku jika tidak sedang bekerja. Sebab itulah hal yang paling aku sukai,” ujarnya.

Kini gelar itu menjadi miliknya, menggantikan posisi Michael B Jordan yang menjadi Pria Terseksi 2020. Ia berharap suatu saat ia akan diundang makan malam bersama dengan selebritas lain yang pernah menjadi pria terseksi, seperti George Clooney, Brad Pitt, dan Michael B Jordan.

“Dan aku membayangkan aku berada di yachts. Aku bersemangat meluaskan pengalaman Yachtku. Aku senang merenung. Aku rasa itu akan membantuku lebih tenang dan misterius. Aku tidak sabar menunggu hal itu," ujarnya.

Sepanjang kariernya, Paul Rudd telah tiga kali memerankan karakter bernama George, yaitu di The Object of My Affection (1998), How Do You Know (2010), dan Wanderlust (2012). Rudd memerankan karakter Scott Lang di film Ant Man. Saat ini ia bermain dalam serial The Shrink Next Door. Film terbarunya Ghostbusters: Afterlife rencananya akan rilis 11 November 2021.

DEWI RETNO

