Michael B. Jordan Menabrak Mobil yang Dipakir

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Michael B. Jordan terlibat dalam kecelakaan mobil. Mobil yang dikendarainya, menabrak sebuah mobil di Hollywood, California, Amerika Serikat, Sabtu 2 Desember 2023, malam waktu setempat.

Menurut laporan TMZ, aktor 36 tahun itu menabrakkan mobil Ferrari berwarna biru yang dikendarainya ke mobil Kia yang berwarna serupa, yang dipakir. Tidak diketahui apakah ada pengemudi lain di dalam kendaraan atau melihat saat kecelakaan terjadi.

Namun tidak ada korban luka yang dilaporkan. Hanya saja mobil Kia yang ditabrak mengalami kerusakaan di bagian kiri. Beberapa potongan logam juga terlihat bergelantungan dan berserakan di sekitar lokasi kecelakaan.

Tak ada penjelasan dari pihak Michael B. Jordan

Tak lama setelah kecelakaan tersebut, kepolisian Los Angeles mendatangi lokasi kejadian. Mereka sempat bertanya tentang kejadian kecelakaan kepada aktor Creed itu. Namun sang aktor memilih untuk tidak memberikan penjelasan.

Polisi juga tidak menemukan bukti bahwa Michael dipengaruhi obat-obatan atau alkohol. Mereka juga tidak melakukan tes kesadaran di lapangan dan penangkapan. Namun, aktor Black Panther: Wakanda Forever itu tetap diminta untuk mengisi laporan polisi secara online.

Setelah kecelakan, menurut video TMZ, Michael B. Jordan terlihat berbicara kepada polisi dan seorang teman di trotoar. Dia dan temannya nampak tenang dan tidak terluka atau terguncang setelah mengalami peristiwa tersebut.

Hubungan Michael B. Jordan dan Bre Tiessi

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelum kecelakan itu, Michael B. Jordan dikabarkan memiliki hubungan dengan aktris Bre Tiesi. Hal ini bermula dari pengakuan Bre Tiessi ketika sedang berbincang dengan Amanza Smith, Emma Hernan dan Chrishell Stause di salah satu episode Selling Sunset. Saat itu mereka sedang mengobrol biasa, namun dia tak menyangka percakapannya tentang Michael B. Jordan terekam kamera.

Jauh sebelum pengakuan Bre Tiessi, Michael menjalin hubungan asmara dengan Lori Harvey. Mereka berpcaran selama satu setengah tahun sebelum mereka putus pada musim panas 2022. Michael sebelumnya juga pernah dikaitkan dengan model Inggris Amber Jepson.

Di luar kehidupan pribadinya yang cenderung tertutup, aktor Just Mercy itu baru-baru ini dikabarkan akan segera berkolaborasi dengan Will Smith. Keduanya akan menggarap sekuel I Am Legend.

ETONLINE | PAGE SIX

Pilihan editor: Bocoran Cerita I Am Legend 2 yang Dibintangi Will Smith and Michael B. Jordan