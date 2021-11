Cardi B Histeris Bertemu Robert Pattinson, Netizen Ingatkan Penn Badgley

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi hip hop asal Amerika, Cardi B tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat bertemu Robert Pattinson. Cardi dan Rob bertemu dalam sebuah pesta yang diadakan oleh United Talent Agency untuk menghormati editor in chief British Vogue, Edward Enninful di Beverly Hills, California, Rabu, 3 November 2021.

“Lihat siapa yang aku temui waktu itu! Aku merasa seperti seorang remaja,” cuit Cardi menyertai unggahan di akun Twitternya, Jumat, 5 November 2021.

Cardi membagikan video saat dia sedang ada di pesta itu. Awalnya dia terlihat sedang membenahi rambutnya lalu melihat ke arah lain sambil berkata, “Coba lihat temanku, guys.” Usai berkata demikian, Robert Pattinson terlihat bergabung sambil menjulurkan lidahnya disertai teriakan histeris Cardi.

Dilansir dari E! News, saat pertama film Twilight yang dibintangi Robert Pattinson dirilis, Cardi B masih berusia 16 tahun. Juli lalu, Cardi pernah mencuitkan keinginannya yang berhubungan dengan vampire. “I want to have vampire sex.” Cuitan ini lantas digunakan oleh Netflix untuk mempromosikan Twilight di layanan mereka.

Film Twilight yang terdiri dari lima sekuel menceritakan perjalanan cinta dari Edward Cullen dan Bella Swan. Percintaan antara vampire dan manusia ini menemui banyak rintangan. Pada bagian pertama dari Twilight Saga: Breaking Dawn, Bella dikisahkan menjadi vampire usai kehabisan darah saat melahirkan putrinya.

Bukan kali ini saja Cardi B senang bertemu atau dikenali selebritas lain. Beberapa waktu lalu, Cardi bahagia saat tahu aktor Penn Badgley mengaguminya karena hubungannya dengan penggemarnya. “YA TUHAN DIA MENGENALIKU!!! OMMMGGGG!!!!!!Yoooo aku terkenal terkenal,” cuit Cardi menanggapi video saat Penn Badgley menyebut namanya.

Penn Badgley saat ini sedang bermain di serial Netflix, YOU sebagai Joe Goldberg. Serial bergenre thriller ini telah memasuki musim ketiganya. Dan Cardi memang menggemari serial ini.

Cuitan Cardi dibalas oleh Badgley yang menuliskan singkat, “Aku.” Keduanya bahkan saling bertukar foto profil akun Twitter. Badgley menggunakan foto Cardi dan begitu sebaliknya. Badgley juga mengirimkan surat dan merchandise dari serial YOU untuk Cardi. “Bagaimana Joe menemukan alamat rumah baruku?” cuit Cardi, 5 November 2021.

Netizen yang melihat unggahan Cardi B dan Robert Pattinson langsung mengingatkan Cardi untuk tidak bermain-main dengan Joe Goldberg. “Hati-hati, jika Joe melihat ini,” cuit @MaishaA. “Aku pikir itu @PennBadgley untuk beberapa saat,” cuit @thecephus. “Jika @PennBadgley, @kalpenn dan Robert Pattinson tidak menjadi cameo di video musik terbarumu, apa yang kita lakukan di sini!!!???” cuit @boi-cardi.

DEWI RETNO | E! NEWS

