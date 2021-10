Karya Populer Oddie Agam, Anak Sekolah Hingga Antara Anyer dan Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi Oddie Agam meninggal di usianya yang ke-68 tahun pada Rabu, 27 Oktober 2021 di rumah sakit. Lahir di Jakarta, 19 Maret 1953, Oddie sudah berkarier di dunia musik selama lebih dari 40 tahun.

Oddie Agam merupakan penyanyi dan pencipta lagu yang mulai terkenal di era 1980-an. Penyanyi Vina Panduwinata, mulai terkenal karena lagu ciptaan Oddie, yaitu Surat Cinta. Tidak hanya itu, lagu hits Vina yang lain yang juga diciptakan oleh Oddie adalah Bahasa Cinta, Wow, Logika, dan Tamu Istimewa.

Di halaman Instagramnya, Kamis, 28 Oktober 2021, Vina mengenang lagu Tamu Istimewa, duetnya bersama Oddie. Lagu ini, menurut Vina diciptakan Oddie untuk anak tunggalnya Dio Alif Utama. “Kamu bujuk aku, ‘Vina... lagu ini untuk anak anak kita. Tamu istimewa kita’,” kenang Vina.

Penyanyi Utha Likumahuwa juga mendapat kesempatan menyanyikan lagu ciptaan Oddie, Puncak Asmara. Begitu juga dengan Mus Mujiono yang kebagian menyanyikan lagu Arti Kehidupan, Tanda-tandanya.

Mungkin tidak banyak yang tahu lagu Anak Sekolah yang populer dibawakan oleh Chrisye, merupakan salah satu karya terbaik Oddie. Bahkan lagu Anak Sekolah kembali populer digunakan di aplikasi TikTok. Bukan hanya penyanyi lokal, Oddie juga menciptakan satu lagu terkenal Antara Anyer dan Jakarta yang dipopulerkan oleh Sheila Majid, penyanyi asal Malaysia.

Pada Java Jazz 2013, musikus Oddie Agam diberikan ruang khusus untuk merayakan empat dekade berkarya di bidang musik di sana. Oddie muncul di panggung 4 Dekade Oddie Agam n Friends with Twilite Orchestra di Java Jazz Festival 2013, Ahad, 3 Maret 2013. "Selamat sore, Jakarta. Good to have you here today," kata Oddie menyapa penonton.

Pada Maret 2015, pernah diluncurkan sebuah album berjudul The Great Composer yang berisikan 12 karya James F. Sundah dan Oddie Agam. Serupa dengan Oddie Agam, James juga pencipta lagu yang banyak menghasilkan karya-karya populer. Lagu Lilin Kecil, adalah salah satu lagu terkenal ciptaan James.

DEWI RETNO

