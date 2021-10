Tidak Menyesali Apapun dalam Hidup, Celine Evangelista: Semua Itu Rencana Tuhan

TEMPO.CO, Jakarta - Celine Evangelista mengaku tidak akan menyesali apapun yang terjadi dalam hidupnya. Karena menurut Celine, semuanya adalah rencana Tuhan untuknya.

“Karena semua itu rencana Tuhan, balik lagi. Karena kalau misalnya harus mengulang waktu, gue akan tetap menikahi Steffan. Karena dengan menikahi Steffan ada Cio dan Koa, mereka berkah buat gue, anak-anak yang lucu,” ujar Celine saat berbincang dengan Melaney Ricardo di kanal YouTube Melaney, Senin, 25 Oktober 2021.

Pasangan Celine Evangelista dan Stefan William resmi bercerai pada 18 Oktober 2021. Kisruh yang melanda pasangan ini sudah terjadi sejak awal tahun 2021. Celine juga sempat bercerita pada Melaney tentang rumah tangganya yang sedang guncang.

Sejak rumah tangganya guncang, Celine mulai kembali ke dunia hiburan. Ia sering diminta untuk menjadi presenter sebuah acara. Kepada Melaney, Celine mengungkapkan alasannya kembali ke dunia hiburan. “Kenapa sekarang baru banyak di TV, sebelumnya enggak bisa kerja, semua kan atas izin suami, suami enggak bolehin karena anak-anak masih kecil,” ujarnya.

Kini anak-anaknya sudah bisa ditinggal dan ia juga harus mencari nafkah untuk anak-anaknya. Ia rela melakukan apa saja untuk bisa memberikan yang terbaik untuk keempat anaknya. “Udah ngomong langsung ke mereka, ‘you are the greatest gift, hadiah terindah buat mommy di hidup mommy dari Tuhan’. Kalian anugerah, dunia buat aku, segala-galanya buat aku,” katanya.

Melewati masalah yang tak ada habisnya, Celine mengaku ingin rehat sejenak. Ia berencana membawa anak-anaknya pergi berlibur ke suatu tempat. “Go somewhere, yang enggak ada pemberitaan, stop lihat hape dulu. Enjoy your time, sebelum kamu moving on you need to heal yourself. Takutnya kamu akan bawa luka ini ke hubungan berikutnya,” saran Melaney untuk Celine.

Kini, Celine tidak lagi ingin menangisi kegagalan pernikahannya. Ia membantah jika tangisnya bagian dari drama yang ia lakukan untuk menarik simpati. “Gue nangis karena drama? Gue tugasnya menghibur penonton, gue gak mau nangis lagi, drama atau apa, nangis dan sedih hal yang wajar. Gue cuman manusia,” ujar ibu empat anak ini.

Saat menceritakan masalah dalam rumah tangganya kepada Melaney, 10 Februari 2021, Celine Evangelista masih berharap tidak ada perceraian. Namun, kalau akhirnya berpisah, Ia menginginkan keempat anaknya ikut bersamanya. “Apapun yang terjadi, nanti gue akan ambil anak-anak gue biar sama gue aja,” katanya.

DEWI RETNO

