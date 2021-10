Sajian Film Horor dan Aksi di Lionsgate Play, Salah Satunya Dibintangi Iko Uwais

TEMPO.CO, Jakarta - Layanan aplikasi nonton film secara streaming, Lionsgate Play siap menghantui penonton Indonesia dengan sajian film-film horor dan aksi di bulan ini. "Karena Halloween di bulan Oktober, kami ingin juga mengajak penonton film horor berpesta," kata Karina Mahadi, Content Manager Lionsgate Play Indonesia, dalam konferensi pers yang digelar mereka pada Kamis, 7 Oktober 2021 secara daring.

Karina menuturkan, Lionsgate Play Indonesia akan menghadirkan film-film horor seperti The Grudge, The Grudge 2, The Grudge 3, See No Evil 2, Before I Wake, Jeepers Creepers 3, Autopsy of Jane Doe, The Gift, The Last Witch Hunter, dan Jessabelle, Clown. "Bagi pecinta film-film seram, ini adalah saat yang tepat untuk berlangganan," katanya.

Selain film horor, mulai 1 Oktober 2021, aksi Iko Uwais bersama dua aktor laga asal Thailand, Tony Jaa dan Tiger Hu Chen dari Tiongkok akan memanjakan mata para penikmat film aksi dalam film Triple Threat.

Iko Uwais dalam salah satu adegan di film Triple Threat. Foto: Instagram LionsgatePlay/

Film ini berpusat pada Xian (Celine Jade), anak pengusaha kaya yang

nyawanya terancam. Ia akhirnya meminta bantuan kepada sekelompok pembunuh bayaran yang diperankan Iko Uwais, Tony Jaa, dan Tiger Hu Chen. Ketiganya akan berhadapan dengan sekelompok pembunuh bayaran lainnya yang dimainkan

oleh Scott Adkins, Michael Jai White, Michael Bisping. Mereka memiliki misi untuk

membunuh Xian.

Triple Threat disutradarai oleh Jesse V. Johnson serta ditulis oleh Joey O'Bryan dan Paul Staheli. Film berdurasi 96 menit ini dalam naungan studio produksi Well Go USA

Entertainment. Film ini bisa menjadi paket lengkap aksi koreografi beladiri khas Asia dengan pertarungan penuh senjata model Hollywood.

Scott Mendelson menulis untuk Forbes untuk menilai aksi tiga aktor laga itu. "Film aksi yang dibintangi semua aktor laga ini mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersinar dengan karakter mereka dan gaya tendangan mereka."

Karina menuturkan, selain film horor dan aksi laga Iko Uwais, Lionsgate Play Indonesia juga menghadirkan serial secara eksklusif tayang setiap

minggunya yaitu Heels. Serial ini dibintangi oleh Stephen Amell, yang sebelumnya dikenal melalui peran utama di serial Arrow. Juga diputar serial ekslusif Power Book III: Raising Kanan, spin-off dari serial laris, Power.

