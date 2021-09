Pernah Dipalak saat SMP, Iko Uwais Jadi Lebih Terpacu Belajar Silat

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Iko Uwais mengungkapkan salah satu alasan terbesarnya ingin belajar ilmu bela diri, khususnya silat. Ternyata saat usia remaja, ia pernah mengalami kejadian buruk yaitu menjadi korban pemalakan.

"Gue pernah dipalak waktu SMP, sudah bisa silat cuma itu kan pelajaran baku. Orang bisa bela diri maksimal belajar instingnya itu digali. Sama kayak orang belajar silat bukan karena belajar jurus tapi kayak reflek," kata Iko Uwais saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Vindes yang tayang pada Senin, 13 September 2021.

Dalam perjalanan pulang ke rumah sekitar pukul 11 malam, suami Audy Item ini justru dihadang dan diancam oleh seseorang yang tidak dikenal. "Gue ditodong pakai pisau belati pramuka (di bagian leher) di mikrolet," katanya.

Iko Uwais mencium aroma minuman beralkohol dari pelaku yang kemudian langsung menodongkan pisau ke arah leher dan perutnya. Orang tersebut meminta uang dari Iko Uwais yang saat itu tengah sendirian. "Gue kasih dan gue tinggalin tas gue, ada air minum dibalikin, tapi ada uang beberapa ratus ribu diambil (sama pelaku) terus gue cabut," katanya.

Setelah kejadian itu, pemain film The Raid ini merasa ilmu bela diri silatnya masih belum maksimal. Ilmu yang dipelajarinya waktu itu belum cukup untuk bisa ia terapkan saat mengalami keadaan terdesak. Ia mengakui saat itu mentalnya belum cukup baik untuk menghadapi lawan yang mengintimidasinya.

Sebelum menjadi aktor, Iko Uwais atlet pencak silat yang berprestasi. Karena keahliannya dalam bela diri, Iko juga sering ditunjuk sebagai koreografer dalam produksi film. Sejumlah film yang dibintanginya antara lain, The Raid, Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, Beyond Skyline, Chinatown Express, Mile 22, dan yang terbaru Snake Eyes: G.I. Joe Origins.

