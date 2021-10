Pamer Cincin, Chelsea Islan Dilamar Rob Clinton Kardinal

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Chelsea Islan dilamar kekasihnya, Rob Clinton Kardinal. Kabar pertunangan Chelsea dengan Rob diunggah oleh Vinsky Muthia, sahabat Chelsea, di halaman Instagramnya pada Selasa, 26 Oktober 2021.

Dalam foto yang diunggah, Chelsea diapit dua sahabatnya, Vinsky Muthia dan Vinska Shabrina. Tampak di foto itu Chelsea memamerkan cincin pertunangannya sambil menjulurkan lidah. “Sahabat terbaikku, sahabat jiwaku bertunangan! Aku cinta dia sampai mati,” tulis Vinsky dalam bahasa Inggris.

Baik Chelsea maupun Rob belum mengunggah kabar apapun mengenai pertunangan mereka di media sosial. Sementara lewat Instagram Storynya, Vinska Shabrina mengunggah fotonya dengan pasangan yang sedang berbahagia. “Selamat atas pertunangan kalian @chelseaislan @robclintonkardinal,” tulisnya.

Di unggahan terakhir, 20 Oktober 2021, Rob kembali mendeklarasikan cintanya untuk Chelsea. Mengunggah gambar mereka berdua dengan latar belakang patung Liberty, Rob menuliskan, “Loving you with all my Liberty.” Unggahan Rob ini dibalas Chelsea dengan menuliskan, “I love you”, dan langsung mendapat balasan dari Rob, “Love you too.”

Hubungan cinta Chelsea dan Rob diketahui publik sejak unggahan Rob di Instagram pada 20 Agustus 2019. Saat itu keduanya tampak menghadiri suatu pesta memakai busana khas India. Pasangan ini sepertinya sepakat untuk tidak terlalu mengumbar kisah cinta mereka di media sosial.

Diketahui, Rob merupakan politikus muda dari Partai Golkar, selain itu ia juga anak dari politikus Robert Joppy Kardinal. Selain berkiprah di dunia politik, Rob juga sebagai pemilik tim e-sports ONIC. Hubungan Chelsea dan Rob santer dibicarakan setelah Rob mengunggah foto bersama Chelsea Islan di media sosialnya. Ia mengatakan cinta dan tawa dari Chelsea merupakan yang ia butuhkan selama ini.

DEWI RETNO

