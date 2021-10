Ini Reaksi Anders Antonsen Saat Dijadikan Meme oleh Netizen Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain bulu tangkis asal Denmark, Anders Antonsen, tertawa menanggapi banyaknya meme yang bermunculan di internet. Meme yang dibuat netizen Indonesia ini dibuat karena ulahnya yang suka menabrak net saat bertanding.

“Aku langsung tahu kalau aku menciptakan meme,” tulisnya disertai emotikon tertawa di Instagram storynya, Ahad, 17 Oktober 2021. Antonsen mengunggah cuplikan video yang diunggah penggemar bulu tangkis dari Indonesia saat ia bertanding dengan Jonatan Christie di semifinal Thomas Cup. Video itu dilengkapi dengan lagu Sakitnya Tuh di Sini saat ia menabrakkan dirinya ke net.

Di Twitter, meme tentang Antonsen ini sudah beredar usai pertandingan melawan Jonatan Christie, Sabtu, 16 Oktober 2021. Pada pertandingan itu, Antonsen kalah dari Jonatan dan Indonesia berhasil lolos ke final. Meski kalah, kelakuan-kelakuan Antonsen selama pertandingan menjadi pembicaraan yang menghibur netizen.

Terlebih saat Antonsen berusaha mengembalikan bola kepada Jonatan yang berakhir dia menabrak tiang net. Meme-memepun bermunculan menyikapi adegan ini. “Name: Anders Antonsen, part time: badminton player, full time: kang lawak,” cuit @blckmares. “Another Antonsen ciom net,” cuit @20haee. “Sumpah ngakak bgt sama kelakuan Antonsen. Nyungsruk minta tolong malah ditosin sama Jojo,” cuit @Methatata_.

Anders Antonsen mengunggah kembali unggahan penggemar bulu tangkis asal Indonesia yang membuat meme soal kegemarannya menabrak tiang. Foto: Instagram Anders Antonsen.

Rupanya kebiasaan Antonsen yang mendapat julukan 'istora boy' menabrak net bukan kali itu saja ia lakukan. “Nama: Antonsen, hobi: nabrak net,” cuit @qenaselalubenar disertai unggahan video komplikasi kelakuan Antonsen menabrak net. “Jojo keren banget bangkit teruuss. Makasih Antonsen hiburannya 2018 vs 2021,” cuit @darqling. “Anders Antonsen: some things never change,” @nunparam.

Jonatan Christie berhasil memetik kemenangan atas wakil Denmark, Anders Antonsen, pada partai ketiga nomor tunggal putra babak semifinal Piala Thomas 2020. Bertanding di Ceres Arena, Aarhus, Jonatan berhasil menang 25-23, 15-21 dan 21-16. Hasil itu sekaligus membuat Indonesia berbalik unggul 2-1 atas Denmark.

Pada pertandingan ini, Anders Antonsen memiliki keunggulan secara peringkat. Ia berada di peringkat ketiga dunia, sedangkan Jonatan berada di urutan ketujuh BWF. Namun, Jonatan memiliki keunggulan head to head dengan mencatatkan 4 kemenangan dari 7 pertemuan melawan Antonsen.

DEWI RETNO

