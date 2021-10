The Batman Teguhkan Diri Jadi FIlm Batman Paling Gelap dan Brutal

Poster film The Batmat. Foto: Instagram The Batman.

TEMPO.CO, Jakarta - Trailer film The Batman yang dibintangi oleh Robert Pattinson mulai dirilis. Pemutaran trailer film ini dilakukan saat acara pertemuan virtual DC Fandome, Sabtu, 16 Oktober 2021. Trailer ini semakin mempertegas The Batman jadi film Batman paling gelap dan brutal, bahkan jika dibandingkan dengan trilogi yang dibuat oleh Christopher Nolan.

Film The Batman disutradari oleh Matt Reeves. “The Batman, trailer utama. Balas dendam telah tiba di #DCFanDome. Saksikan trailer baru The Batman sekarang. Tayang di bioskop 4 Maret 2022,” tulis akun Instagram resmi film The Batman, Sabtu, 16 Oktober 2021.

Trailer dibuka dengan penangkapan Riddler yang sedang minum kopi di sebuah kafe. Dalam suasana hujan dan gelap, lampu sorot berlogo Batman terlihat di atas langit Gotham City. “Ketakutan adalah kunci, saat sinar itu mencapai langit, itu bukan hanya panggilan, ini peringatan," kata Batman dalam trailer itu.

Adegan di film The Batman. Foto: Instagram The Batman,

Batman yang diperankan oleh Robert Pattinson juga digambarkan bertemu dengan Catwoman yang diperankan Zoe Kravitz. Hadir juga Penguin, yang diperankan oleh Colin Ferrel. Wajah Robert Pattinson saat berperan sebagai Bruce Wayne terlihat lebih gelap dengan tatapan mata yang tajam.

Dilansir dari Variety, 16 Oktober 2021, suara Pattinson saat menjadi Batman, secara mengejutkan terdengar lebih bagus. Bahkan jika dibandingkan dengan suara Christian Bale dan Ben Affleck saat berperan sebagai Batman.

Yang menjadi pembicaraan sejak film ini memulai proses syutingnya adalah peran Catwoman. Peran ini telah diperankan dengan baik oleh Michelle Pfeiffer di Batman Returns, 1992 dan Anne Hathaway The Dark Knight Rises, 2012. Namun, baru di film The Batman, karakter Catwoman mendapat porsi pengenalan paling besar.

Adegan Zoe Kravitz di film The Batman. Foto: Instagram The Batman.

Hal ini sesuai dengan penggambaran di buku komik yang menceritakan betapa pentingnya Catwoman di dalam hidup Batman. “Ia hanya menjadi sebuah ide, kamu tahu, aku ingin ia menjadi manusia sebenarnya berada di situasi yang nyata dalam sebuah kota, berusaha untuk bertahan hidup dan bereaksi terhadap rasa sakitnya sendiri,” ujar Kravitz saat hadir di acara Fandome bersama dengan Pattinson dan Reeves.

Karakter lain yang juga menjadi pembicaraan dan muncul kembali di film The Batman adalah Penguin yang dimainkan dengan apik oleh Danny DeVito di film Batman Returns. Namun, penampilan Colin Farrel sebagai Oswald “Oz” Cobblepot, atau Penguin, benar-benar tidak dikenali. Farrell sendiri mengaku, ia hanya tampil lima atau enam adegan.

Apalah Bruce Wayne tanpa pelayan setianya, Alfred Pennyworth. Aktor Andy Serkis dipercaya untuk memerankan karakter Alfred yang selama ini identik dengan aktor Michael Caine. “Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sampai kamu tidak punya apa-apa lagi,” ujar Alfred kepada Bruce. Bagaimana, tak sabarkah menonton The Batman?

DEWI RETNO

