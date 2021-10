Snowdrop, Drama Korea Jisoo Blackpink dan Jung Hae In Akan Tayang Akhir Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru, Snowdrop yang dibintangi Jisoo Blackpink dan Jung Hae In akan tayang akhir tahun 2021. Dalam poster terbaru yang dirilis JTBC, Jisoo dan Jung Hae In saling menatap sambil berdansa di bawah sorotan lampu.

“Mekarnya cinta pertama yang bersinar," demikian tulisan dalam poster perdana Snowdrop, dikutip dari Soompi pada Selasa, 5 Oktober 2021.

Snowdrop akan menghadirkan kisah cinta yang emosional antara mahasiswa Soo Ho (Jung Hae In) dan Young Ro (Jisoo Blackpink) di Seoul tahun 1987. Soo Ho adalah mahasiswa di universitas bergengsi yang suatu hari bergegas ke asrama perempuan dalam keadaan berlumuran darah. Sementara, Young Ro adalah mahasiswa di universitas perempuan yang menyembunyikan Soo Ho dan merawat luka-lukanya saat menghadapi bahaya.

Selain Jisoo dan Jung Hae In, Snowdrop juga dibintangi oleh Kim Hye Yoon, Jang Seung Jo, dan Yoo Inna. Perilisan teaser ini membuat para penggemarnya gembira dan antusias untuk melihat penampilan perdana Jisoo beradu akting dengan Jung Hae In yang sudah lebih dikenal di dunia drakor.

Jung Hae In pernah membintangi sejumlah drama hits, seperti While You Were Sleeping, Prison Playbook, Something in the Rain, One Spring Night, dan Half of a Half. Yang terbaru, Jung Hae In juga membintangi drama D.P. yang tayang di Netflix pada 27 Agustus 2021.

Proses syuting Snowdrop dimulai sejak Desember tahun lalu. Namun pada Maret 2021, drama tersebut terlibat kontroversi karena netizen Korea memboikot massal. Mereka mengklaim alur cerita Snowdrop mencemarkan nama baik gerakan demokrasi Korea Selatan. Hal ini sudah ditanggapi oleh JTBC selaku pihak produksi. JTBC dengan tegas membantah kontroversi tersebut. Mereka mengatakan latar belakang dan motif utama peristiwa Snowdrop adalah situasi politik seputar pemilihan presiden 1987, bukan gerakan pro-demokrasi.

Snowdrop adalah karya penulis Yoo Hyun Mi dan sutradara Jo Hyun Tak, yang sebelumnya bekerja sama dalam drama SKY Castle. Snowdrop dijadwalkan tayang perdana pada bulan Desember setiap hari Sabtu dan Minggu.

