Dibintangi Jisoo BLACKPINK dan Jung Hae In, JTBC Rilis Teaser Drama Snowdrop

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Snowdrop dibintangi Jisoo BLACKPINK dan Jung Hae In semakin mendekati tanggal penayangannya. JTBC baru saja merilis teaser drama Snowdrop pada Rabu, 18 Agustus 2021 dan menjadi trending di Twitter.

Dalam teaser tersebut terlihat Jisoo BLACKPINK dan Jung Hae In saling menatap satu sama lain. Dilanjutkan dengan adegan Jisoo dan Jung Hae In berdansa bersama. Menjadi bintang utama di Snowdrop menjadi debut Jisoo sebagai aktris. Sementara Jung Hae In pernah membintangi sejumlah drama hits, seperti While You Were Sleeping, Prison Playbook, Something in the Rain, One Spring Night, dan Half of a Half. Yang terbaru, Jung Hae In juga membintangi drama D.P. yang tayang di Netflix pada 27 Agustus mendatang.

Snowdrop akan mengambil latar waktu tahun 1987 di Seoul. Jung Hae In berperan sebagai Soo Ho, seorang mahasiswa di universitas bergengsi yang suatu hari bergegas ke asrama wanita berlumuran darah. Jisoo BLACKPINK memerankan Young Cho, mahasiswa yang menyembunyikannya dan merawat lukanya meskipun menghadapi bahaya dan pengawasan ketat.

Selain Jisoo dan Jung Hae In, Snowdrop juga dibintangi oleh Kim Hye Yoon, Jang Seung Jo, dan Yoo Inna. Perilisan teaser ini membuat para penggemarnya gembira dan antusias untuk melihat penampilan Jisoo beradu akting dengan Jung Hae In yang sudah lebih dikenal di dunia drakor. "Akhirnya setelah menunggu lama kami punya trailer sedikit dari Snowdrop. OMG saya sangat tidak sabar melihat Jisoo sebagai aktris," tulis @MradRanim2. "Akhirnya, setelah sekian purnama," tulis @ekineomukiyowo.

Sejumlah netizen menduga syuting Snowdrop telah berakhir sejak beberapa waktu lalu. Dilansir dari Allkpop, dugaan tersebut berasal dari seorang pekerja di lokasi syuting Snowdrop belum lama ini mengunggah foto di media sosial yang bertuliskan, "Jalan panjang yang dilalui selama setahun terakhir telah berakhir," dan "Syuting terakhir." Foto lain menunjukkan aktor Jang Seung Jo mengenakan pakaian karakternya, menunggu di lokasi syuting.

Dikabarkan syuting Snowdrop dimulai sejak Desember tahun lalu. Namun para Maret 2021, drama tersebut terlibat kontroversi karena netizen Korea memboikot massal. Mereka mengklaim alur cerita Snowdrop mencemarkan nama baik gerakan demokrasi Korea Selatan. Hal ini sudah ditanggapi oleh JTBC selaku pihak produksi. JTBC dengan tegas membantah kontroversi tersebut. Mereka mengatakan latar belakang dan motif utama peristiwa Snowdrop adalah situasi politik seputar pemilihan presiden 1987, bukan gerakan pro-demokrasi.

Dilansir dari Soompi, mulai bulan September, JTBC akan menggeser slot waktu drama Jumat-Sabtu pukul 23:00 menjadi Sabtu-Minggu pukul 22:30. Lost akan menjadi drama pertama yang tayang di slot waktu baru itu pada 4 September. Lost dibintangi oleh Ryu Jun Yeol dan Jeon Do Yeon. Sedangkan Snowdrop akan tayang sebagai drama Sabtu-Minggu terakhir JTBC pada tahun 2021.

