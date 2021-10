Seniman Gunawan Maryanto Meninggal, Teater Garasi Berduka

TEMPO.CO, Jakarta - Seniman sekaligus aktor Gunawan Maryanto meninggal di Yogyakarta pada Rabu, 6 Oktober 2021. Kabar ini disampaikan langsung beberapa menit lalu oleh Teater Garasi yang dikelola oleh Gunawan Maryanto.

Hanya dengan mengunggah foto berwarna hitam, Teater Garasi menyampaikan kabar duka ini kepada masyarakat. "Kami tak tahu harus bilang apa. Kami tak tahu bagaimana harus berkabar. Mohon doa untuk keluarga kami, yang telah pergi terlebih dulu, sangat cepat, hingga kami tak tahu harus berkata apa," tulisnya pada keterangan foto.

Perwakilan Teater Garasi meminta doa dan dimaafkan segala kesalahan Gunawan Maryanto. "Mas Cindhil -- Gunawan Maryanto telah pergi meninggalkan kami semua. Kami tak tahu harus berkata apa.. Mohon maafkan jika ada kesalahan. Mohon doa. Mohon katakan bahwa ini sesungguhnya hanya teater belaka. Tolong..," tulisnya.

Dari informasi yang beredar di kalangan wartawan dari paman Gunawan Maryanto, jenazah masih berada di RS Ludira Husada Tama, Yogyakarta. Rencananya jenazah akan disemayamkan di Teater Garasi dan besok pagi akan dimakamkan di Karangmalang. Sebelum meninggal, Gunawan Maryanto mengalami sesak napas secara mendadak dan muntah saat tengah rapat di Teater Garasi. Sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa Gunawan Maryanto tidak tertolong.

Gunawan Maryanto memenangkan Piala Citra untuk Kategori Pemeran Utama Pria Terbaik Festival Film Indonesia 2020 untuk film The Science of Fictions atau Hiruk-Pikuk Si Al-Kisah dalam Bahasa Indonesia. The Science of Fictions yang berlatar tahun 1960-an ini tayang perdana di Locarno Film Festival 2019 (Swiss) dan kemudian berkeliling ke 15 festival film internasional.

"Terima kasih untuk FFI di tengah situasi kita yang sangat terbatas ini masih berusaha untuk menyelenggarakan acara ini, memberi penghargaan pada seluruh seniman film Indonesia," kata Gunawan Maryanto saat menerima Piala Citra pada Sabtu, 5 Desember 2020.

Di film garapan sutradara Yosep Anggi Noen itu, Gunawan Maryanto beradu peran dengan Ecky Lamoh, Yudi Ahmad Tajudin, Lukman Sardi, Rusini, Asmara Abigail, Alex Suhendra, dan Marissa Anita. Gunawan Maryanto berperan sebagai Siman, seorang pria yang melihat proses syuting pendaratan manusia di bulan oleh kru asing.

Karakter Siman yang unik ini membuat Gunawan Maryanto tertarik memerankannya sekaligus menjadi tantangan tersendiri baginya. Sejak Anggi menawarkan karakter Siman kepadanya, Gunawan sudah merasa tertantang memerankan tokoh yang ia juluki sebagai astronot dari Bantul itu. "Ada banyak lapis-lapis emosi yang ada di Siman dan itu semakin mengeras ketika dia punya keterbatasan juga untuk menyuarakan apa yang berlangsung di dalam dirinya, pikirannya, dan perasannya," kata Gunawan.

