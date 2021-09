Lihat Foto Gading Marten dan Enzy Storia, Ivan Gunawan Siap Buatkan Baju Nikah

TEMPO.CO, Jakarta - Gading Marten mengunggah foto kebersamaannya dengan Enzy Storia. Keduanya baru saja pulang dari Amerika Serikat setelah menghadiri New York Fashion Week (NYFW) bersama brand lokal Erigo dan sejumlah selebritas lainnya.

Tidak hanya New York, mereka juga menghabiskan waktu di beberapa kota di Amerika. Gading menemani perempuan 29 tahun itu berjalan-jalan menggunakan mobil Dodge Challenger di Los Angeles. Mobil tersebut sengaja disewa oleh Enzy saat berada di Amerika karena itu adalah salah satu mobil impiannya.

"Terimakasih untuk kak @gadiiing yang nemenin seharian jalan jalan dan sekalian jadi tim dokumentasi yaaaa!" tulis Enzy di Instagram pada Jumat, 24 September 2021.

Momen tersebut diabadikan oleh Gading ke dalam sebuah video singkat. Video itu diberi judul Dodge Girl dan diunggah di Instagram Gading. "Jalan-jalan sama supir tembak terbaik… katanya sih mobil idaman enz, semoga kesampean aminnnn," tulis Gading pada keterangan video yang memperlihatkan Enzy mengemudi mobil impiannya.

Sehari setelahnya, mantan suami Gisella Anastasia ini mengunggah foto bersama Enzy saat berada di dalam mobil. Foto hitam putih itu hanya dilengkapi dengan tulisan #filmisnotdead dan emotikon hati berwarna hitam. Gading menandai akun Instagram Enzy di foto itu.

Komentar sahabat Gading, Ivan Gunawan mencuri perhatian banyak netizen dan telah disukai lebih dari dua ribu akun. Pembawa acara sekaligus desainer itu mengatakan bersedia membuatkan baju pernikahan. "Aku siap buatin baju nikah," tulis Ivan Gunawan. Membaca komentar itu, Gading membalas, "Mak!!!!!!!!!!"

Netizen ramai-ramai menanggapi komentar Ivan Gunawan. "Aku siap jadi saksi," tulis @nabi***. "Kode nih kayaknya," tulis @liya***. "Dulu bantu nyariin dan bayarin cincinnya sekarang siap buatin baju nikahnya," tulis @widi***.

Arief Muhammad yang juga ikut ke Amerika kemarin bersama Gading dan Enzy semakin memanaskan suasana. "*batuk," tulis Arief. "Minum bang... Kering itu tandanya," balas Gading.

Sebagian besar netizen ikut senang jika Gading Marten dekat dengan Enzy Storia. "Udah curiga deh, ada New York I'm in Love," tulis @fitr***. "Cucok sama-sama punya warna mata cokelat," tulis @v3_a***. "Gading yang sumringah gw yang baper, cucok amat, gw setuju banget kalo kalian berdua jadian," tulis @nazi***.

Sebelumnya, Gading Marten membagikan foto bersama Enzy Storia saat berada di atas salah satu gedung tertinggi dengan pemandangan kota New York. "Kami berhasil mencapai Top of The Rock @enzystoria. Saya percaya 10 tahun dari sekarang kita akan tetap di atas, saya pikir saya sudah bilang bahwa kita tidak akan berhenti.. kita tidak bisa berhenti!!!" tulis Gading dalam keterangan foto yang diunggah pada 3 September 2021.

Baca juga: Gading Marten Unggah Foto Bersama Ariel Tatum, Go Public atau Proyek Film Baru?