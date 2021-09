8 Tahun Lalu Morgan Oey Hengkang dari SMASH, Sukses di Dunia Film

TEMPO.CO, Jakarta - Morgan Oey yang merupakan salah seorang personil boygroup asal Tanah Air memutuskan untuk hengkang dari grup yang membesarkan namanya, yaitu SMASH pada hari ini, 25 September, 8 tahun lalu.

Setelah meninggalkan SMASH, karirnya sebagai personil boygroup, pria bernama lengkap Handi Morgan Winata ini fokus di dunia akting dan telah membintangi beberapa film. Ia juga mendapatkan peran di sejumlah iklan, sinetron, dan FTV. Inilah beberapa film yang pernah dibintangi Morgan Oey.

2014: Assalamualaikum Beijing

2015: Air Mata Surga

2015: Ngenest

2016: Dreams

2016: Jilbab Traveler: Love Sparks in Korea

2016: Winter in Tokyo

2016: Melbourne Rewind

2017: Moon Cake Story

2017: Sweet 20

2018: Arini

2018: Koki-koki Cilik

2018: Belok Kanan Barcelona

2018: The Night Come For Us

2018: Generasi Micin

2019: My Stupid Boss 2

2019: Mahasiswa Baru

2019: Love is a Bird

2019: Eggnoid: Cinta & Portal Waktu

2021: Will

Morgan Oey pun pernah membintangi beberapa sinetron populer, yaitu Putih Abu-abu, Cinta Cenat-cenut, Surat Kecil Untuk Tuhan the Series, dan Kau yang Berasal dari Bintang. Pada 2020 hingga 2021, Morgan membintangi sebuah FTV Catatan Harianku.

Morgan Oey pun menorehkan prestasi sebagai aktor. Penghargannya antara lain Piala Maya 2015, Indonesian Box Movie Awards 2016, Festival Film Bandung 2017, Festival Film Bandung 2018, Indonesian Movie Actors Awards 2019.

VALMAI ALZENA KARLA

