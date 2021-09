Kebahagiaan Derby Romero Umumkan Kehamilan Istri Setelah Empat Tahun Menikah

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Derby Romero mengumumkan kabar bahagia kehamilan istrinya, Claudia Adinda setelah empat tahun menikah. Sebenarnya Derby sudah mendapatkan kabar bahagia ini saat ulang tahunnya 8 Juni 2021 lalu. Namun ia menunggu mengumumkannya setelah tiga bulan kemudian.

“Sangat bahagia akhirnya mengumumkan kalau kami akan jadi orang tua! Ini adalah kejutan ulang tahun terbaik dari @miss_adinda_mae Juni kemarin! Gw bakal jadi papa,” tulis Derby di Instagram pada Senin, 20 September 2021.

Derby menyertai unggahannya dengan fotonya saat tengah berpose memegang perut istrinya. Sementara Claudia Adinda, memegang bukti cetak hasil pemeriksaan USG. Di satu foto, Adinda tertawa lepas saat Derby yang gemas memegang perutnya.

Serupa dengan Derby, Claudia Adinda yang merupakan seorang desainer, membagikan kabar bahagia ini di akun Instagramnya. Claudia Adinda juga membagikan tiga foto yang sama dengan Derby. “Rahasia akhirnya terbuka, tidak lagi hanya kami berdua. Kami sangat bahagia dan terberkati untuk membagikan kabar yang kami simpan berdua cukup lama, kalau kami sekarang bertiga,” tulis Adinda dalam bahasa Inggris.

Perempuan yang sering berdandan dengan gaya retro ini merasa bangga dan bersyukur menjadi orang tua. Ia dan Derby tidak sabar ingin segera bertemu dengan anak dalam kandungannya. “Kami sudah sangat mencintaimu. #21weeks,” tulis Claudia Adinda menginformasikan usia kehamilannya.

Rekan-rekan Derby seperti Rianti Cartwright, Rio Stokhorst, Titi Radjo Padma menuliskan ucapan selamat untuk pasangan yang menikah di Bali ini. “Aah mewek lagi deh akuuuuuuuuuuu tuuuuu. Congrats again Derby dan @miss_adinda_mae, Sooooo happy for you guys and the joy is mine too,” tulis produser Mira Lesmana. “Gumushhhh!!! So happy for you and kak clau, bang. Sehat-sehat dan bahagia selalu pokoknya. Lucu banget sih kalian kompakan @cellinem @dimsanggara @nadinelist,” tulis Yunita Siregar.

Pasangan Derby Romero dan Claudia Adinda menikah pada 14 Oktober 2017 lalu. Pernikahan keduanya berlangsung di Bali, dengan bertemakan retro, sesuai gaya kesukaan Claudia dalam kesehariannya. Sebelum dengan Claudia, Derby pernah menjalin hubungan cukup lama dengan aktris Dinda Kanya Dewi dan Febby Rastanty.

DEWI RETNO

