Sivia Azizah Bagikan Keresahan dalam Hidupnya di Mini Album Camellia

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Sivia Azizah kembali merilis mini album bertajuk Camellia. Melalui mini album terbarunya ini, Sivia ingin membagikan proses pendewasaannya secara pribadi dan bermusik.

Nama Camellia berasal dari bunga Camellia yang ditafsirkan sebagai simbol cinta, kasih sayang, dan kekaguman. Sivia memilih nama tersebut sebagai tanda proses dari perasaan yang ia miliki. Camellia dibuka oleh dua lagu di awal tahun ini, yaitu Are You My Valentine? dan Serene. Mini album ini berisi lima lagu dengan Lifeline sebagai sorotan utamanya.

“Mini album ini bercerita tentang perasaan yang aku miliki. Berangkat dari kasmaran, mini album ini secara keseluruhan isinya happy songs, tapi dikemas dengan mood yang berbeda-beda," kata Sivia dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 17 September 2021.

Dalam proses pembuatan Camellia, Sivia yang menulis semua lagu. Ia juga kembali bekerjasama dengan Iwanpopo selaku produser dan komposer. Menurutnya, Iwanpopo mampu menerjemahkan harapan musik, serta suasana yang ingin ia bangun seperti pada karya sebelumnya.

Mini album ini dianggap sebagai karya lanjutan dari album perdananya, yang ditandakan sebagai hasil dari proses pendewasaan Sivia. "Camellia adalah hasil dari proses yang pernah aku lewati. Semua keresahan yang aku punya. Mau itu terhadap hubunganku di masa lalu, atau pun prosesku sama diri Sivia yang dulu," katanya.

Pesan yang berusaha disampaikan melalui Camellia turut membuat Sivia untuk memperhatikan berbagai aspek yang disajikan dalam mini album terbarunya. Bukan hanya pada materi penulisan, tetapi juga dalam pemilihan aransemen musik di setiap lagunya. Disajikan dengan warna musik yang berbeda, Camellia dengan sentuhan yang lebih personal, tenang, serta terasa dekat mampu menampilkan sisi dewasa dari Sivia dalam bermusik.

Camellia dapat dinikmati secara resmi pada 17 September 2021 di berbagai layanan streaming musik bersamaan dengan video lirik dan visualizer dari Intro, Butterfly, dan Lifeline di kanal YouTube Sivia. Sivia Azizah berharap semoga karya ini mampu menemani serta menjadi penenang setiap para pendengarnya.

