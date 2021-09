Aktris Korea Peraih Oscar, Youn Yuh Jung Masuk 100 Perempuan Berpengaruh Dunia

Youn Yuh-jung berpose saat menghadiri penghargaan piala Oscar dalam Academy Awards ke-93 di Los Angeles, AS, 25 April 2021. Youn meraih penghargaan tersebut setelah bersaing denganMaria Bakalova untuk Borat Subsequent Moviefilm, Glenn Close untuk Hillbilly Elegy, Olivia Colman untuk The Father, dan Amanda Seyfried untuk Mank. Chris Pizzello/Pool via REUTERS