Luna Maya Ulang Tahun, RM BTS Ikut Hadir?

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Luna Maya baru saja merayakan ulang tahunnya ke-38. Acara ulang tahun kali ini menjadi spesial karena ada RM BTS ikut hadir merayakan.

RM BTS hadir di ulang tahun Luna Maya dalam bentuk cut board seukuran aslinya. Luna memamerkan cut board dari RM BTS ini bersama dengan buket-buket bunga yang diterimanya di hari ulang tahunnya, Kamis, 26 Agustus 2021. “Best day ever,” tulis Luna.

Luna membagikan foto perayaan ulang tahunnya bersama dengan teman-temannya. Ada dari geng Menteri Ceria, yang terdiri dari Edric Tjandra, Iwet Ramadhan, Melaney Ricardo, dan Ayu Dewi. Juga foto saat merayakan di restoran Italia Emilia Cucina, bersama dengan teman-temannya yang lain seperti Nirina Zubir, Karenina Sunny, dan Marianne Rumantir.

Unggahan Luna ini mendapat komentar dari rekan-rekan selebritasnya. “Selamat ulang tahun Luna bahagia selalu dan sehat selalu,” tulis Asri Welas. “Happy Birthday Luna, wishing you all the best,” tulis Aline Adita.

Aktris, Luna Maya. Foto: Instagram Luna Maya.

Ucapan juga banyak diberikan melalui Instagram story yang diunggah ulang oleh Luna. “Happy bday sutradara cantikku, semoga makin happy ya. Love u,” tulis Prilly Latuconsinsa. “Happy birthday kak Luna, queen of the moon, borahae. Saingat berat para Namjoon stan,” tulis bts.rmindonesia. “Happy birthday kakak kelas, hahaha. Wish you all the greatest,” tulis Tarra Budiman.

Kecintaan Luna Maya pada RM BTS atau yang bernama asli Kim Nam Joon sudah diketahui umum. Saat RM berulangtahun ke-26 pada 12 September 2020 lalu, Luna juga ikut mengucapkan selamat untuk idolanya ini. "Happy Birthday Namjoon...," tulis Luna sambil menyematkan emotikon bulan sabit dan hati berwarna ungu. Luna Maya juga men-tag akun Instagram resmi BTS @bts.bighitofficial.

Enam hari menjelang hari ulang tahunnya, Luna Maya membuka donasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti autisme, down syndrome hingga asperger. Kabar ini disampaikan Luna lewat akun Instagramnya pada Jumat, 20 Agustus 2021.

