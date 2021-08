Hyun Bin Jadi Brand Ambassador LazMall, Netizen Semangat Check-out Belanja

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar terpilihnya Hyun Bin menjadi Brand Ambassador Regional pertama LazMall disambut gembira netizen. Mereka meramaikan tagar LazMallxHyunBin, BelanjaBarengHyunBin dan GomawoLazada yang menjadi trending topic di Twitter.

Pengumuman ini disampaikan oleh akun Twitter resmi Lazada di @LazadaID, Senin, 16 Agustus 2021. “Sambut kedatangan Hyun Bin, Ambasador LazMall pertama kita! Reply 'Annyeonghaseyo Oppa' dan siap-siap belanja di Lazada Big Brands Sale dari tanggal 9-11 September,” cuit admin akun tersebut.

Unggahan ini langsung mendapat balasan dari netizen yang menyambut gembira pemilihan ini. “Tuh kan bener Kapten Ri, Annyeonghaseyo Oppa,” cuit akun @juliawho_. “Sumpah lemes banget baru bangun tidur lihat @LazadaID, eh ada Hyun Bin pokoknya saranghae Oppa hehe,” cuit akun Fii. “Yuhuuuu bakalan pada terhyunbin-hyunbin deh kalian karena dia ada di LazMall,” cuit akun @FelipeNunez498.

Hyun Bin yang ditunjuk sebagai duta produk atau brand ambassador Lazada Foto: Lazada

Cuitan lain juga menyebut strategi Lazada membuat netizen jadi ingin rajin belanja. “Berasa diajakin Hyunbin belanja wkkwwk. Akhirnya gue langsung checkout barang juga kan di Lazmall , makin semangat checkout dong,” cuit akun @roikooh. “Makin giat gue belanja di LazadaID, tanggung jawab lu min, bisa-bisanya ada Hyun Bin, “cuit akun @pr35itaxv. “Wah, beneran dong my oppa bakalan ke Indonesia nih, kan udah jadi brand ambassadornya LazMall,” cuit akun @renttang.

Pengumuman Hyun Bin menjadi Brand Ambassador LazMall ini juga serentak dilakukan di Filipina, Malaysia dan Singapura. Netizen ketiga negara ini juga menyambut gembira kabar terpilihnya Hyun Bin.

“Tidak ada seorangpun yang bisa meyakinkan aku untuk menambahkan ke keranjang dan melakukan CHECKOUT selain pria ini,” cuit Raven, netizen dari Filipina. “Aku bisa bilang dia duta yang tepat, dengan melihat betapa dalam lesung pipinya," tulis akun @victoffee.

Hyun Bin, pemilik nama asli Kim Tae Pyung, debut pada 2003 lewat drama Bodyguard. Namanya semakin populer berkat serial televisi My Nam is Kim Sam-soon pada 2005. Sosoknya sebagai Kapten Ri Jung Hyuk di serial Crash Landing on You membuat nama Hyun Bin makin melekat di hati para penggemarnya. Januari 2021, Hyun Bin resmi mengumumkan pacaran dengan lawan mainnya di Crash Landing On You, Son Ye Jin.

