Bukan di Galeri, Seniman Yogya Ini Pilih Pameran di Restoran

Perupa Yogyakarta Ipo Hadi menggelar pameran tunggal 'History Story Light' di restoran Mediterrania by Kamil Yogya pada 19 Mei-19 Juni 2021. Tempo/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ruang galeri bukan satu-satunya tempat pameran bagi seniman unjuk gigi dengan karyanya. Pameran seni bisa dilakukan di manapun, sepanjang seniman menghendaki dan menilai ruang itu representatif untuk mengundang publik menikmati karyanya.

Ipo Hadi salah satunya. Perupa Yogyakarta ini memilih menggelar pameran tunggalnya History Story Light di restoran Mediterrania by Kamil. Ini adalah sebuah restoran di Tirtodipuran Yogya yang pelanggannya banyak dari turis manca.

"Restoran jadi ruang publik yang netral, di sini yang datang bukan semuanya penikmat seni, jadi ini semacam tantangan apakah karya saya juga bisa diapresiasi khalayak umum," ujar Ipo, Kamis, 20 Mei 2021.

Ipo memboyong tak kurang 25 karyanya ke restoran itu untuk dipajang di seluruh sudut restoran. Terdiri dari 22 lukisan dan tiga karya mix media plat aluminium di atas kanvas. Karya-karya itu ada yang dipasang menjadi penghias dinding meja makan pengunjung, ada yang di dekat dapur, bagian kasir, juga dekat toilet.

Pengunjung yang datang untuk bersantap ke restoran itu pun dengan gampang menjumpai karya-karya Ipo. Baik saat mereka mulai masuk restoran, memesan menunya, menyantap pesanannya, hingga saat membayar tagihannya.

"Jadi apapun aktivitas pengunjung di restoran ini, mereka mudah bertemu karya saya," kata Ipo. Hal ini tentu berbeda ketika ia memajang karyanya di ruang galeri yang umumnya berupa hamparan ruang luas dengan deretan karya yang berjejer, membebaskan mana karya yang dipilih untuk dilihat lebih dulu.

Dalam pameran yang berlangsung 19 Mei - 19 Juni 2021 itu, Ipo menampilkan karya lukisan berukuran besar maupun kecil. Misalnya, karya berjudul The Meaning of a Glass of Water Dream yang dibuat dengan bahan pelat alumunium - akrilik di atas kanvas, dipajang di dinding atas sebuah meja makan. Karya itu menggambarkan seseorang tengah mengajak anjingnya menikmati suasana di jalan setapak depan rumah yang tampak dekat.

Adapun karya lukisan I Know My Self dipajang Ipo pada dinding sudut restoran yang mejanya lebih banyak memuat kursi seperti ruang makan keluarga. Lukisan yang menampilkan sosok mirip sebuah keluarga berisi lima orang, namun ketika dicermati salah satu sosok berwujud anjing yang berdiri.

"Selama ini tipikal karya saya dinilai lebih ke abstrak dan naif atau bisa disebut juga out side art," kata Ipo.

Aliran out side art sendiri biasanya merujuk untuk karya karya yang di luar aliran mainstream dengan salah satu tokohnya Bill Trailor asal Amerika. Tipikal ini adalah cara seniman bebas untuk menentukan ide, teknik dan material yang dapat menghasilkan karya yang lebih berani.

Tema besar pameran itu bercerita tentang bagaimana kodrat manusia bisa bergerak terus, sehingga bisa terus terlahir gerakan berikutnya yang mengisi peradaban. Lewat karya-karyanya, Ipo memberi beragam macam sorotan hidup secara acak yang mengajak penikmatnya bebas berselancar dengan berbagai imajinasi sembari menikmati santapan pilihannya di restoran itu.

