Wimar Witoelar Meninggal, Okky Lukman Bersyukur Pernah Ngobrol Bareng

TEMPO.CO, Jakarta - Pembawa acara Okky Lukman kehilangan sosok Wimar Witoelar yang meninggal di RSPI Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Rabu, 19 Mei 2021. Wimar adalah mantan Juru Bicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"Innalilahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Bapak Wimar Witoelar," tulis Okky di Instagram pada Rabu, 19 Mei 2021. Tulisan tersebut dilengkapi dengan foto lawasnya bersama Wimar yang duduk di kursi roda beberapa waktu lalu.

Perempuan 36 tahun ini mengaku beruntung bisa bertemu dan sempat berbincang dengan Wimar, orang yang sangat dikaguminya. "Sungguh saat itu saya bersyukur sekali pernah berjumpa dan sedikit berbincang dengan beliau," tulis Okky Lukman. "Sosok yang sangat inspiratif dan ramah senyum juga humoris."

Okky Lukman menuliskan kalimat perpisahan untuk Wimar Witoelar yang baginya adalah salah satu tokoh berprestasi dan berjasa bagi Indonesia. "Selamat jalan Bapak, catatan sejarah dan prestasimu untuk bangsa ini selalu kami kenang. Husnul khotimah," tulisnya.

Sehari sebelumnya, Okky Lukman mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatan Wimar Witoelar yang semakin menurun. Dia turut mendoakan agar Wimar Witoelar segera pulih. "Get well soon Bapak Wimar Witoelar. Semoga Allah SWT angkat semua sakit bapak," tulis Okky Lukman di Instagram Story pada Selasa, 18 Mei 2021.

Wimar Witoelar meninggal dalam usia 75 tahun karena mengalami infeksi dan kegagalan organ. Dia adalah adik dari Rachmat Witoelar, Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu dan adik ipar dari Erna Witoelar, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah di Kabinet Persatuan Nasional.

