Ridwan Kamil Kena Tagihan Lipstik Setelah Atalia Praratya Sembuh dari Covid

TEMPO.CO, Jakarta - Atalia Praratya telah dinyatakan negatif Covid-19. Istri Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ini harus terpisah dengan suami dan anak-anaknya selama tiga pekan.

Pada Sabtu pagi, setelah Atalia dinyatakan negatif Covid-19, Ridwan Kamil masuk ke ruang isolasi mandiri istrinya dan langsung disambut dengan pelukan. "Alhamdulillah Ya Allah, akhirnya bisa memeluk lagi istri tercinta," tulis Ridwan Kamil di Instagram pada Sabtu, 8 Mei 2021.

Atalia Praratya dinyatakan positif Covid-19 pada 17 April 2021. Sejak itu, dia menjalani isolasi mandiri selama tiga pekan. Selama itu pula Ridwan Kamil harus membagi perhatiannya kepada istri dan pekerjaannya sebagai kepala daerah.

"Selama 21 hari kemarin adalah hari-hari yang melelahkan lahir batin. Ke luar harus selalu semangat menjaga keselamatan masyarakat, ke dalam juga harus menyemangati istri tercinta yang diisolasi agar imunnya naik dan lekas pulih," tulisnya.

Ridwan Kamil mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan kepadanya dan Atalia. Tidak lupa Ridwan Kamil terus mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. "Mari semangat menjaga diri dan keluarga dengan selalu melaksanakan 5M, karena pandemi covid yang melelahkan ini belumlah usai," tulisnya.

Ridwan Kamil menulis kata I Love You untuk Atalia Praratya dengan menggunakan lipstik. Foto: Instagram Ridwan Kamil

Menariknya, Ridwan Kamil tiba-tiba teringat dengan kejadian beberapa waktu lalu saat ia mencoba menghibur Atalia selama isolasi mandiri. Dari berbagai aksi romantis yang dilakukannya, ada satu yang membuat Ridwan Kamil khawatir, yaitu lipstik Dior milik Atalia Praratya yang digunakan untuk menulis di kaca jendela ruang isolasi. "Siap-siap ditagih ganti lipstik Dior yang kemarin dipake nulis," tulisnya di akhir kalimat.

Ridwan Kamil menulis kalimat romantis di kaca jendela ruang isolasi mandiri dan kejadian itu direkam oleh Atalia. "I love you. Get well soon," tulis Ridwan Kamil menggunakan lipstik diakhiri dengan menggambar tiga bentuk hati untuk menunjukkan cintanya kepada Atalia.

Aksi ini direkam video dan diunggah ke akun Instagramnya pada Minggu, 18 April 2021. Seusai menulis kata-kata cinta, Ridwan Kamil melongok ke bawah tulisan melihat ke arah kamera dan memberikan tanda cinta ala Korea lewat jari tangannya.

"Semoga tidak marah, kalau lipstik Diornya dipakai nulis," tulis Ridwan Kamil pada keterangan video. Atalia sangat senang melihat keromantisan Ridwan Kamil, namun ada yang mengganjal baginya. "Etapi....Itu lipstik siapa? Jangan-jangan punya aku," tulis Atalia Praratya dengan emotikon tertawa terguling-guling. Kemudian Atalia meledek Ridwan Kamil dengan menuliskan, "setelah sehat, mau minta digantiin dua ah."

Baca juga:

Negatif Covid-19, Atalia Praratya Lompat Kegirangan Bisa Peluk Ridwan Kamil