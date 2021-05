Raditya Oloan Meninggal, Video Khotbahnya Soal Penerimaan dan Cinta Kasih Viral

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar mengenai Raditya Oloan meninggal pada Kamis petang, 6 Mei 2021 menjadi trending topic di Twitter. Kata-kata kunci yang mengarah pada ayah empat anak ini memeriahkan linimasa di Twitter, seperti Raditya Oloan, pastor, rest in love, RIP Ps, dan Joanna. Para pengguna Twitter ramai-ramai mengungkapkan duka citanya dan memberikan dukungan kepada aktris, Joanna Alexandra, istri Raditya Oloan ini.

Beberapa cuitan menyertai unggahan video TikTok khotbah-khotbah pendeta yang dulu pernah menjadi aktor film itu. Terutama pada video motivasi yang memperlihatkan foto dirinya saat menjadi pencandu narkoba dan setelah bertransformasi menjadi pendeta.

"Jangan kasih titik, kalau Tuhan mau kasih koma. Lu lihat orang ini sama orang ini, adalah orang yang sama. Tapi ketika hidup gua lagi hancur, ada orang-orang yang enggak kasih titik di hidup gua, dengan bilang, 'ini enggak punya masa depan, ini enggak layak, ini sampah,' tapi ada orang-orang yang kasih koma, 'walaupun kamu lagi hancur, walaupun kamu lagi gagal, tapi aku percaya sama kamu, aku bangga sama kamu, aku yakin sama kamu, kamu bukan sampah.'

Seringkali kita kasih titik sama hidup orang, tapi Tuhan masih kasih koma, jadi yang bikin orang mati seringkali bukan Tuhan tapi kita yang enggak mau terima mereka apa adanya. Gua bersyukur banget ada orang-orang yang kasih koma dan setelah koma, mereka kasih keyakinan, pemerimaan, dan cinta kasih sehingga gua ada hari ini. Thank you banget. Thank you banget."

Joanna Alexandra mengunggah foto kebersamaannya dengan suaminya, Raditya Oloan. Foto: Instagram Joanna Alexandra.

Video TikTok tentang penerimaan dan cinta kasih ini diunggah Raditya di akun TikToknya pada 1 April 2021 atau dua pekan sebelum dia dan keluarganya dinyatakan positif Covid-19 sehingga harus menjalani perawatan di Wisma Atlet. "Gue ada karena orang-orang yang lihat gue berharga ketika gue masih hancur," tulisnya memberikan keterangan pada video yang diunggahnya itu.

Video ini diunggah berulang-ulang di Twitter. "Rest in love, bro Ps Raditya Oloan. Renunganmu ini indah sekali,"cuit @RomoKristiadipr. "Rest in love Ka Raditya Oloan, makasih untuk semua spread positif sampai khotbah yang selalu relate, tenang bersama Tuhan di Surga, Ka," cuit @biologyaddictt. "Damai bersama Bapa di sorga Ps. Raditya Oloan, terima kasih udah banyak menginspirasi anak muda," cuit @erikagroeschi. "Beristirahat dalam Kristus Ps. Raditya Oloan. Tuhan Yesus terlalu sayang padamu, Pastor," tulis @InspirasiKristen.

Raditya Oloan meninggal pada Kamis petang pukul 18.13, 6 Mei 2021 di Ruang ICU RS Persahabatan, Jakarta Timur, dalam usia 36 tahun. Sebenarnya, ia sudah dinyatakan negatif Covid. Tapi ia mengalami badai sitokin, yang muncul pada kasus-kasus tertentu Covid dan membuat peradangan. Raditya Oloan meninggalkan Joanna Alexandra, istrinya dan empat anaknya.

