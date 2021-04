Kerap Disorot Pamer Kemewahan, Atta Halilintar Meradang: Kenapa Selalu Saya?

TEMPO.CO, Jakarta - Youtuber, Atta Halilintar akhirnya mengungkapkan kekesalannya lantaran disorot selalu memamerkan kemewahan di saat masyarakat sulit makan. Ia mempertanyakan balik orang-orang yang menilainya pamer, tapi kritikanserupa tidak diberikan pihak lain yang juga kerap mempertontonkan kemewahan.

"Why always me!!? Pamer!? nyenggol istri saya?! 100 Video perjalanan cintaku menuju halal menuju hubungan yang di ridhoi Allah. Di saat banyak pasangan berpisah, banyak yang menunda-nunda pernikahan.

yang dibahas satu video naik jet untuk honeymoon bahagiain istri," tulisnya di akun Instagramnya, Kamis, 15 April 2021.

Sebelumnya, akademisi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando dalam video berjudul ATTA, RAFFI, ANDRE, HENTIKANLAH PAMERAN KEMEWAHAN INI | mengkritik para selebritas yang terus memamerkan kemewahan di saat masyarakat susah. Ade secara khusus menyorot aksi Atta Aurel yang berangkat berbulan madu ke Bali dengan menumpang jet pribadi. Dalam video yang diunggah di Cokro TV pada 10 April 2021, Ade Armando juga menyinggung barang-barang mewah milik Atta Aurel yang bernilai fantastis, seperti tas seharga Rp 235 juta.

Suami Aurel Hermansyah ini merasa bingung lantaran masyarakat tidak menyorot saat ia membuat film, menulis musik, dan membuat usaha. Ia pun mempertanyakan banyak pihak yang mengabaikan konten-kontennya yang lebih humanis.

Pasangan pengantin baru, Aurelie Hermansyah dan Atta Halilintar mengunggah foto untuk menyambut bulan Ramadan. Di tengah masa bulan madu, Aurel berniat ingin mengenakan jilbab dan menutup aurat selama bulan Ramadan. Instagram/Atta Halilintar

"Seribu Video naik bajaj, naik angkot, naik sampan, perjalanan hidup, buka lapangan kerja yang banyak, perjuangan hidup, motivasi hidup, peduli sesama, perjuangan hidup halal yang di ridhoi Allah, vlog sahur buka tarawih ibadah sama istri. Dibahas kah?!! Yang sering dibahas beberapa video naik lamborghini ferrari. Jutaan Orang make Tas Hermes. ribuan artis pake tas ini kenapa istri saya yang dibilang pamer?!!!..." tulisnya dengan menambahkan emotikon tertawa getir.

Anak sulung dari Gen Halilintar ini mengklarifikasi bahwa ia tidak menyewa jet pribadi yang membawanya berbulan madu tapi diendorse. "Gimana kalau saya ceritakan enggak semua mobil yang saya pakai harus beli," tulisnya.

Menantu Anang Hermansyah, Krisdayanti, Ashanty, dan Raul Lemos itu kemudian setengah meledek Ade Armando. "Pernah tahu endorse? Atau orang minjamkan? Atau dealing brand? Gimana kalau hermes itu hadiah tanda kasih sayang dari keluarganya? Dari ibu kandungnya? Dari suaminya? Gak boleh dipakai? Hermes hadiah dari suami buat nyenengin istri gak boleh? Sungguh komedi orang yang mencampuri hidup orang tanpa tahu ceritanya...," tulis Atta.

Atta Halilintar selanjutnya membuka percakapannya dengan Aurel sebelum menikah. Ia menjelaskan, sejak kecil hidupnya dipenuhi kesusahan. "Waktu susah direndahkan dicaci maki waktu diberikan rezeki dicari-cari masalah. Untuk jadi istriku butuh mental kuat karena banyak orang mencari kesalahan atau mengusik walau kita tak usik," tulisnya.

Baca juga: Dinilai Pamer Kemewahan, Atta Halilintar: Banyak Orang Iri Tanda Tak Mampu