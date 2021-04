Kontennya Bareng Lesty Kejora Viral, Boy William Minta Maaf ke Siti Badriah

TEMPO.CO, Jakarta - Boy William akhirnya angkat bicara terkait kontennya bersama Lesty Kejora yang ditayangkan di kanal Youtube miliknya pada 15 Februari 2021. Boy William ingin meluruskan tujuan dari pertanyaannya kepada Lesty Kejora untuk mengurutkan nama penyanyi dangdut yang bersuara paling indah ke paling jelek.

"Hi teman-teman semua! Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Gue di sini mau meluruskan tentang konten gue yang sekarang lagi dibahas karena ada pertanyaan dari gue yang mungkin bisa dibilang sensitif untuk beberapa orang yang nonton," tulisnya di Instagram Story pada Senin, 12 April 2021.

Dari lima pilihan nama penyanyi yang diberikan oleh Boy William saat itu, Lesty Kejora menyebut nama Siti Badriah menduduki posisi terakhir. Pria 29 tahun ini, mengaku tidak ada tujuan untuk menyinggung siapapun dengan mengajukan pertanyaan tersebut. Boy William meminta maaf jika tujuannya untuk menghibur ini justru menuai banyak kritikan dari sejumlah pihak.

"Jujur, semua konten kita itu tujuannya hanya satu, yaitu untuk menghibur kalian semua. Tanpa ada maksud buat menyinggung atau menyakiti pihak manapun. Gue sebagai nahkoda konten tersebut ingin minta maaf untuk pihak-pihak yang merasa kurang nyaman atas pernyataan yang ada di kontent tersebut," tulisnya.

Siti Badriah. Instagram.com/@krisjianabah

Boy William mengaku sudah menjelaskan apa yang terjadi dan meminta maaf kepada pihak yang bersangkutan. Dalam tulisannya ini, dia men-tag akun Instagram Siti Badriah dan suaminya, Krisjiana Baharudin, serta Lesty Kejora. Boy William berpesan kepada masing-masing penggemar mereka untuk tidak membuat masalah yang sudah selesai ini menjadi runyam.

"Gue pribadi udah mengklarifikasi secara langsung dengan pihak yang bersangkutan, dan dari kita sudah clear. Untuk fans-fans yang sangat luar biasa.. Please mohon untuk tidak makin memperkeruh suasana ya, yuk kita semua happy-happy aja! Saling support satu sama lain," tulisnya.

Unggahan dari Boy William ini kemudian diunggah kembali oleh Krisjiana Baharudin di Instagram Story. Dari sini terlihat kalau keduanya sudah tidak ada lagi masalah dan terlihat saling mendukung. "Thank you bro! Really appreciated," tulis Krisjiana Baharudin. "Sama-sama bro," tulis Boy William.

Dalam video di kanal Youtube Boy William yang ditayangkan pada 15 Februari 2021, host Indonesian Idol ini meminta Lesty untuk mengurutkan nama penyanyi dangdut yang bersuara paling indah ke paling jelek. "Via Vallen, Nella Kharisma, Ayu Ting Ting, Cita Citata, Siti Badriah. Urutkan dari suara yang paling bagus ke yang paling jelek," tantang Boy William. Meski sempat kaget, Lesty pun mengurutkan. "Teh Ayu, Teh Via, Mbak Nella, Teh Cita, Teh Sibad. Itu kan selera Dedek juga dan tiap orang punya selera," jawabnya.

Setelah video Boy William bersama Lesty Kejora itu viral, Siti Badriah mendapat perundungan di media sosial dari para pendukung Lesty Kejora. Hal ini diungkapkan oleh Krisjiana Baharudin di Instagram Story. Siti Badriah akhirnya muncul untuk menanggapi pernyataan Lesty Kejora. "Enggak apa-apa suaraku dibilang jelek, ya emang jelek. Aku mah udah ngaku. Tapi rezekiku bagus, alhamdulillah. Iya kan, ibu-ibu semua," kata Siti Badriah yang kerap disapa Sibad itu, dalam video yang diunggah di Instagram Storynya, Ahad, 12 April 2021.

