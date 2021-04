Sebab Film Korea Night in Paradise Spesial, Tayang di Netflix 9 April 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Night in Paradise merupakan satu-satunya film Korea yang diputar di kategori Out of Competition dalam Festival Film Internasional Venice ke-77 pada September 2020. Film Night in Paradise tayang di layanan streaming Netflix pada Jumat, 9 April 2021.

Film ini begitu dinanti karena menyuguhkan cerita dan akting yang memukau. Para pemainnya adalah Um Tae-goo, Jeon Yeo Bin, Cha Seoung-wong, dan lainnya. Sutradaranya adalah Park Hoon-jung.

Para pemain film Night in Paradise telah membuktikan kemampuan mereka dalam film sebelumnya. Um Tae-goo misalkan, yang populer lewat penampilan uniknya di The Age of Shadows dan The Great Battle. Jeon Yeo Bin menunjukkan kemampuan akting yang mumpuni dalam film After My Death dan Vincenzo, serta Cha Seoung-won yang mengubah diri menjadi penjahat tak terlupakan di Believer.

Di awal cerita, film Night in Paradise memperlihatkan tokoh Tae-gu, seorang jagoan dari kelompok kriminal pimpinan Pak Yang. Dia ingin balas dendam atas kematian saudara perempuan dan keponakannya akibat sebuah kecelakaan yang sebenarnya ditujukan kepadanya.

Tae-gu bercita-cita menyingkirkan pimpinan kelompok kriminal lain. Dia kemudian melarikan diri ke Pulau Jeju tanpa tahu telah ditinggalkan oleh gengnya. Di Pulau Jeju, Tae-gu bertemu dengan Kuto yang hidup bersama keponakannya bernama Jae-yeon. Jae-yeon sedang sakit keras.

Seiring waktu, tumbuh perasaan antara Jae-yeon dan Tae-gu. Dua insan yang putus asa ini merasa kasihan satu sama lain. Lantas bagaimana dengan rencana balas dendam Tae-gu dan kisah cintanya dengan Jae-yeon?

