Youtuber Ria SW Muncul Lagi, Penggemar Sambut Video Baru Behind The Scene

TEMPO.CO, Jakarta - Youtuber Ria Sukma Wijaya alias Ria SW kembali setelah hiatus selama tujuh bulan. Melalui kanal YouTube miliknya, Ria SW menyapa para penggemarnya yang sudah lama menanti melalui video berjudul Behind the Scene of Ria's Vlog.

Sejak diunggah kemarin, video tersebut sudah disaksikan lebih dari 650 ribu kali dan menduduki posisi keenam trending di YouTube. Namanya juga masuk trending Twitter kemarin, setelah dia mengunggah video tersebut. Ria SW mengabarkan dalam kondisi baik.

"Terima kasih buat kalian yang sudah menunggu aku," kata Ria SW dalam video tersebut. "Aku tahu ini hiatus terlama yang pernah aku lakukan."

Selama 'puasa' tampil, Ria SW punya hobi baru, seperti mengoleksi kaktus. Untuk mengobati rasa kangen penggemarnya, Ria SW menceritakan berbagai peristiwa tak terduga di balik layar yang belum sempat ditayangkan. Selama hiatus, Ria SW juga menyiapkan kejutan untuk penggemarnya, yaitu buku Off The Record 3.

Ini adalah buku ketiga sekaligus buku terkahir di seri Off The Record. Seperti dua buku sebelumnya, Off The Record 3 akan menceritakan momentum menarik di balik video-videonya di YouTube. Ria SW menyiapkan buku ketiganya ini dengan tampilan berwarna, lengkap dengan gambar sehingga pembaca akan merasakan seperti menonton video versi buku.

"Selama enggak bisa travelling, aku mencurahkan semua pikiran dan tenaga aku untuk menyelesaikan Off The Record 3," kata Ria SW.

Warganet di Twitter gembira dengan kembalinya Ria SW. Mereka tidak sabar menantikan karya-karyanya. "Kak Ria SW akhirnya comeback, seneng dan kangen banget," tulis akun @ayamkrispiwk. "Cuman Ria SW yang baru comeback empat jam lalu, langsung gue tonton, adem. Makasih untuk behind the scenes-nya," tulis akun @Rinienta.

"Salah satu YouTuber Indonesia favorit saya Ria SW baru saja mengupload video setelah lama hiatus. Senang dia kembali, kangen semua konten luar biasa yang dia buat dengan penuh dedikasi," tulis @luvtaemr.

Akibat pandemi Covid-19, Ria SW sangat terbatas dalam membuat konten seperti yang biasa dia lakukan, yaitu mengulas berbagai makanan di berbagai daerah dan mancanegara. Akhirnya Ria SW memutuskan hiatus atau rehat sejenak dari pekerjaannya sebagai food vloger. Ria SW menuliskan surat perpisahan sementara pada Jumat, 18 September 2020.