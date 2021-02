Pengalaman Spesial, Via Vallen Nyanyikan Soundtrack Raya and the Last Dragon

Kolaborasi Spesial bersama Via Vallen untuk Film Terbaru Disney's Raya and the Last Dragon (Dok. Disney Indonesia)

TEMPO.CO, Jakarta - Via Vallen terpilih menjadi untuk menyanyikan original soundtrack film animasi terbaru Disney, Raya and the Last Dragon dalam bahasa Indonesia yang berjudul Kita Bisa. Kolaborasi Disney dengan penyanyi asal Surabaya ini spesial dihadirkan untuk para penggemar di Indonesia.

Lagu Kita Bisa diadaptasi dari original soundtrack film Raya and the Last Dragon berjudul Lead the Way yang dinyanyikan oleh Jhené Aiko. Lirik penuh semangat serta iringan musik yang ceria dalam lagu Kita Bisa menggambarkan perjalanan Raya dan teman-temannya dalam mempersatukan kembali Kumandra berbekal kerja sama dan kepercayaan pada sesama. Via Vallen mengaku ini adalah kesempatan yang luar biasa baginya dan kolaborasinya ini punya misi tersendiri untuk penonton Indonesia.

“Menjadi bagian dari film ini merupakan sebuah pengalaman spesial bagi saya, terutama karena Disney’s Raya and the Last Dragon ini merupakan film Disney pertama yang terinspirasi dengan budaya yang begitu dekat dengan kita, termasuk Indonesia. Saya harap, kolaborasi spesial ini dapat membawa kisah Raya and the Last Dragon lebih dekat dengan para penonton di Indonesia,” kata Via Vallen dalam keterangan resmi yang diterima Tempo pada Sabtu, 20 Februari 2021.

Raya and the Last Dragon/Disney

Raya and the Last Dragon bercerita tentang petualangan menantang seorang pendekar bernama Raya. Dahulu kala, manusia dan naga hidup berdampingan di Kumandra. Hingga suatu hari, kejahatan mengancam rakyat Kumandra dan membuat para naga harus mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan negeri tersebut. Kini, 500 tahun kemudian, kejahatan yang sama telah kembali, dan nasib Kumandra bergantung pada Raya untuk menemukan sang naga terakhir guna mempersatukan kembali Kumandra.

Raya and the Last Dragon merupakan film animasi karya Walt Disney Animation Studios pertama yang mengambil inspirasi dari budaya Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Elemen-elemen yang ada di dalam Kumandra terinspirasi dari kekayaan budaya dan alam yang dikenal masyarakat Asia Tenggara, seperti motif, warna, arsitektur, makanan, hingga nilai, kebiasaan dan adat istiadat.

Perjalanan seru penuh aksi Raya dan teman-temannya yang lucu dan menggemaskan dalam lingkungan masyarakat Kumandra yang dinamis menggambarkan kehidupan sehari-hari yang begitu dekat dengan kita. Pentingnya nilai gotong royong serta persatuan dalam perbedaan menjadi inti dari film ini.

Lagu Kita Bisa, original soundtrack Raya and the Last Dragon, versi Via Vallen dapat didengarkan di seluruh digital streaming platform mulai Jumat, 26 Februari 2021 sebelum menyaksikan film Raya and the Last Dragon yang akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia, bulan depan.

MARVELA