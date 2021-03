Banyak Tampilkan Ketegangan, Ini Sosok Trio Hera Palace di The Penthouse 2

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Selatan "The Penthouse 2" yang menyajikan banyak konflik dan ketegangan mampu membuat penonton penasaran dengan jalan ceritanya, terlebih terhadap para karakter di dalamnya.

Ada tiga anggota Hera Palace yang penuh kepalsuan dalam setiap episodenya yakni Lee Kyu Jin (Bong Tae Gyu), Kang Ma Ri (Shin Eun Kyung), dan Go Sang Ah (Yoon Joo Hee).

Ketiganya diperankan dengan baik oleh bintang Korea Selatan yang telah lama berkutat dalam industri hiburan. Akan tetapi, selain mampu membuat kesal penonton dengan aktingnya, para bintang ini memiliki karier yang cemerlang di dunia nyata, berikut adalah beberapa faktanya berdasarkan keterangan resmi Viu dikutip Rabu 3 Maret 2021.

1. Bong Tae Gyu dan berbagai penghargaan yang diraih

Aktor Bong Tae Gyu sukses memerankan pria berlidah tajam dan penuh muslihat dalam "The Penthouse". Kepiawaiannya ini tentu beralasan, karena ia pernah meraih penghargaan Director’s Cut Award untuk kategori Aktor Baru Terbaik dalam film "A Good Lawyer's Wife".

Sejak saat itu, ia sudah memenangkan total enam penghargaan di berbagai ajang. Ia juga merebut SBS Drama Awards 2008 untuk kategori Producer's Award pada "Working Mom". Pada SBS Drama Awards 2018, ia meraih penghargaan untuk kategori Best Character dalam drama "Return".

Baru-baru ini, Bong Tae Gyu mendapat piala lagi di SBS Drama Awards 2020 untuk kategori Excellence Award, Actor in Mid-Length Drama di drama "The Penthouse: War in Life".

2. Penampilan Bong Tae Gyu dan putranya di "The Return of Superman"

Bong Tae Gyu menikah dengan Hasisi Park di tahun 2015. Dari hasil pernikahan tersebut telah lahir dua anak, Bong Si Ha dan Bong Bon Bi.

Variety show keluarga terkenal "The Return of Superman" menjadikan Bong Tae Gyu dan Bong Shi Ha sebagai member tetap pada tahun 2018 hingga 2019. Meskipun berperan sebagai antagonis di "The Penthouse", nyatanya Bong Tae Gyu adalah ayah yang penuh perhatian.

3. Shin Eun Kyung memenangkan penghargaan di Blue Dragon Awards

Shin Eun Kyung mendapat peran sebagai tokoh yang pandai memijat para pelanggannya. Namun ia juga memiliki karakter yang gemar membicarakan tetangga lain dan kerap membuat penonton geregetan.

Tidak kalah dengan Bong Tae Gyu, Shin Eun Kyung juga memborong penghargaan di ajang Blue Dragon Awards. Ajang ini merupakan penghargaan film bergengsi tahunan yang diadakan oleh Sports Chosun untuk film unggulan di Korea Selatan.

Pada Blue Dragon Film Awards ke-18, Shin Eun Kyung memenangkan dua kategori yaitu Best Leading Actress dan Popular Star Award untuk film "Downfall". Shin Eun Kyung memenangkan kembali kategori Popular Star Award di Blue Dragon Film Awards ke-22 untuk film "My Wife is A Gangster".

4. Kesibukan lain Shin Eun Kyung

Selain tampil sebagai aktris di berbagai drama dan film, Shin Eun Kyung juga berakting di beberapa video musik. Beberapa di antaranya adalah Wax dengan judul "Fixing My Makeup" dan KCM yang berjudul "Smile Again".

Shin Eun Kyung dan Kim Chang Wan pernah membawakan acara bersama di SBS yang berjudul "Beautiful Morning with Shin Eun Kyung and Kim Chang Wan". Variety show lain yang pernah ia bintangi adalah "Creating a Better World" di SBS, "She and Him" di Channel A, dan "A Man Who Satisfies 99 Women" di jTBC.

5. Karier Yoon Joo Hee semakin melejit

Sebelum mulai dikenal sebagai Go Sang Ah di "The Penthouse", Yoon Joo Hee merupakan lulusan Kongju Communication Arts College. Banyak judul drama Korea yang sudah dibintangi Yoon Joo Hee sejak meniti kariernya hingga saat ini.

Akan tetapi, ada satu judul drama yang membuat namanya melambung di jagat industri akting, yaitu "Quiz of God". Drama ini memiliki lima musim dan kelimanya dibintangi oleh Yoon Joo Hee.

Sebelum bertemu di "The Penthouse", Yoon Joo Hee dan Bong Tae Gyu pernah terlibat dalam proyek yang sama, yaitu pada drama "Return".

6. Penampilan Yoon Joo Hee di berbagai video musik

Akting Yoon Joo Hee tidak hanya dapat disaksikan pada drama dan film saja. Aktris yang telah aktif berkarir sejak tahun 2004 ini telah membintangi beberapa video musik.

Di tahun 2006, Yoon Joo Hee menjadi model video musik untuk Bubble Sisters untuk lagu "I'm in Tears" dan Soul Star yang berjudul "Eraser". Yoon Joo Hee pernah tampil pada video musik Lee Ki Chan dengan judul lagu "Three People" yang rilis pada tahun 2007.

Penyanyi Chae Dong Ha juga pernah menampilkan Yoon Joo Hee sebagai model video klipnya pada lagu "Crazy Day" di tahun 2010.