Ulang Tahun Pernikahan, Syahrini Dandan Ala Geisha

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Syahrini terlihat sangat berbeda saat merayakan ulang tahun pernikahannya dengan pengusaha Reino Barack. Dengan mengenakan pakaian khas Jepang, Kimono, bernuansa merah dan ungu, Syahrini tampil seperti Geisha. Wajahnya mengenakan riasan dasar putih tebal dengan riasan mata dan bibir yang mencolok.

Merayakan ulang tahun pernikahan yang kedua dengan Reino Barack, Syahrini mengunggah fotonya yang berpakaian dan berdandan ala Geisha, duduk berdampingan dengan Reino yang juga menggunakan Hakama. "Happy 2nd Wedding Anniversary My Wonderful Husband, The Love Of My Life, The Man Of Tradition With Value, I Will Keep Falling In Love With You, I Love You @reinobarack!," tulis Syahrini dalam keterangan fotonya, Sabtu 27 Februari 2021.

Syahrini juga mengunggah video singkat saat dia dan Reino memasuki lokasi foto sambil bergandengan tangan. Terus menggoda Reino dengan menyebut beberapa makanan Jepang, aksi Syahrini ini sukses buat Reino terus tertawa melihat ulahnya.

Reino Barack pun mengunggah fotonya bersama istri yang mengenakan pakaian khas Jepang itu. "Hari ini adalah hari bersatunya dua hati. Sebuah tanggal penting ketika kita berdua menyatakan 'Saya bersedia' di depan Tuhan," kata Reino Barack

Reino mengatakan dua tahun bersama Syahrini berlalu tidak terasa. "Aku berharap semoga kebersamaannya terus berlanjut hinga bertahn-tahun yang akan datang," kata Reino Barack.

Ia pun mengajak Syahrini untuk merayakan peringatan pernikahannya yang kedua, juga kehidupannya yang selalu dianggapnya sebagai perayaan bersama. Reino pun meminta Syahrini untuk tidak lupa bahwa Syahrini telah menemukan jiwa Reino yang paling jauh. "Aku mencintaimu sedalam-dalamnya. Selamat Ulang Tahun Pernikahan, cintaku," kata Reino Barack.

Seperti diketahui, tepat dua tahun lalu tanggal 27 Februari 2019, Syahrini menikah dengan Reino akad nikah di Masjid Tokyo Camii, Jepang.