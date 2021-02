Tips Nonton Streaming Sinetron Ikatan Cinta RCTI di Handphone

TEMPO.CO, Jakarta - Sinetron Ikatan Cinta yang sedang tayang di stasiun televisi RCTI tengah menjadi tontonan yang disukai banyak orang.

Bagaimana tidak, sinetron yang dibintangi oleh Amanda Manopo dan Arya Saloka tak hanya menduduki posisi tertinggi dibandingkan sinetron lainnya. Ikatan Cinta yang diproduksi oleh MNC Pictures sukses mencetak rekor rating tertinggi sepanjang sejarah layar kaca di Indonesia.

Ikatan Cinta ditayangkan di RCTI setiap hari mulai pukul 19.30 WIB. Sinetron Ikatan Cinta tidak hanya digemari oleh ibu-ibu, tetapi juga bapak-bapak, remaja, hingga orang tua.

Tak heran, para penggemarnya rela menonton televisi tanpa mengganti saluran lain demi melihat kisah cinta Aldebaran dan Andin serta para pemeran pendukung, misalnya Elsa (Glenca Chysara), Nino (Evan Sanders), Ayya Renita (Miss Kiki), dan si lucu Reyna (Ariqa Fakhira Shakila).

Anda ketinggalan untuk menonton salah satu episode Ikatan Cinta? Jangan khawatir! Selain menonton di televisi di rumah, Anda juga bisa menonton sinetron Ikatan Cinta lewat streaming online di handphone.

Cukup ikuti langkah-langkah berikut ini dan Anda pun bisa menyaksiksan episode terbaru Ikatan Cinta. Berikut cara streaming online sinetron Ikatan Cinta yang tayang di RCTI melalui handphone Anda

1. Situs RCTI Plus

RCTI Plus merupakan situs resmi milik stasiun televisi RCTI. RCTI Plus menampilkan berbagai program unggulan yang tayang di stasiun televisi milik taipan Hary Tanoe tersebut.

Cara menonton sinetron Ikatan Cinta via RCTI Plus sangat mudah. Berikut tahapannya:

a. Buka situs https://www.rctiplus.com/

b. Dari laman utama (home), cari menu R+ Trending

c. Klik banner sinetron Ikatan Cinta

d. Klik Episodes

e. Pilih episode Ikatan Cinta yang ingin Anda tonton (dimulai dari yang tayang terbaru).

2. Situs Vidio

Vidio adalah layanan video streaming dengan berbagai konten tv streaming, film, sinetron, original series dan olahraga seperti Liga 1, Champions serta Eropa.

Cara menonton sinetron Ikatan Cinta via situs Vidio sangat gampang. Berikut tahapannya:

a. Buka situs https://www.vidio.com/

b. Dari laman utama (home), ketik "Ikatan Cinta" di kolom pencarian

c. Pilih episode Ikatan Cinta yang ingin Anda tonton Selamat menonton!