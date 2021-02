Vicky Prasetyo Tidak Berikan Cokelat untuk Kalina Ocktaranny di Hari Valentine

TEMPO.CO, Jakarta - Vicky Prasetyo dan Kalina Ocktaranny untuk pertama kalinya merayakan Hari Valentine berdua sebagai sepasang kekasih. Berbeda dari pasangan pada umumnya dalam merayakan hari kasih sayang itu, Vicky justru punya cara unik, tidak memberikan cokelat maupun bunga kepada Kalina karena telah mendapatkan hatinya.

"Happy Valentine sayang @kalinaocktaranny maaf aku gak kasih bunga atau cokelat karena ada filosofi 'Nelayan tidak akan kasih makan ikan yang sudah tertangkap'," tulis Vicky di Instagram pada Minggu, 14 Februari 2021.

Membaca unggahan Vicky tersebut, Kalina lantas membalasnya dengan mengunggah foto mereka berdua di Instagram. Kalina awalnya mengaku tidak masalah jika mantan suami Angel Lelga itu tidak memberikannya bunga ataupun cokelat di Hari Valentine, tetapi ada konsekuensi yang harus dipatuhi. Kalina balas memberikan filosofi serupa dengan Vicky.

Selain itu, keduanya juga melakukan sesi pemotretan prewedding di luar ruangan. Kalina dan Vicky tampak mesra saat seekor gajah menyemburkan air ke arah mereka. Instagram/@kalinaocktaranny

"Happy Valentine juga sayangku @vickyprasetyo777. Ngga apa-apa kamu ga kasih aku bunga atau cokelat. Tapi nanti setelah kita akad nikah, kita tidurnya pisah ya. Kamu tau kenapa? Karena ada juga filosofi yang bilang 'Nelayan tidak akan tidur dengan ikan yang udah dia tangkap'," tulis Kalina.

Di hari spesial kemarin, Kalina justru menemani Vicky bermain sepak bola bersama teman-temannya. Kalina juga memberikan makanan untuk dinikmati di hari itu. "Valentine orang-orang tuker-tukeran cokelat, kalau kita makan yang warna cokelat mendekati hitam ya sayang. Semur! Selamat Makan sayang-sayangnya mami," tulis ibunda Azka Corbuzier itu di Instagram Storynya.

Seperti pasangan yang sedang dimabuk cinta, Kalina juga mengakhiri Hari Valentine dengan mengunggah video Vicky sedang bernyanyi sambil memetik gitarnya. Kalimat romantis pun tak luput dituliskan oleh Kalina untuk Vicky. "This is how we celebrate valentine. Ngga ada cokelat. Ngga ada bunga. Yang pasti ksh sesuatu yang akan kepake untuk dia. Jangan dilihat dari harga ya sayang. Bersama kamu, setiap hari adalah valentine. I Love You," tulis Kalina.

Pada awal Februari, Kalina Ocktaranny mendapat kejutan dari keluarga dan sahabat terdekat berupa acara bridal shower. Semakin dekat hari pernikahannya dengan Vicky Prasetyo, Kalina sangat senang dengan kejutan dari orang-orang terkasihnya yang belum pernah didapatkan di tiga pernikahan sebelumnya. Keduanya berencana menikah pada 21 Februari 2021.

MARVELA