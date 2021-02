Hari Valentine Segera Tiba, Intip 15 Drama Korea yang Pas untuk Anda Tonton

Drama Korea Be With You/Bisnis.com

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Valentine semakin dekat. Mungkin peringatan hari kasih sayang ini akan jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab saat ini diberlakukan pembatasan sosial maupun aktivitas fisik. Untuk mengatasi kebosanan karena sulit untuk memperingati Valentine di luar, sebagai solusi, Anda bisa menonton drama korea romantis ini bersama pasangan atau keluarga Anda di rumah.

Melansir Koreaboo, Rabu 3 Februari 2021, berikut 15 drama Korea yang bisa Anda tonton saat Hari Valentine :

1. Mood of The Day

Bae Soo Jung (Moon Chae Won) telah bersama pacarnya selama 10 tahun, tetapi romansa mereka menjadi hangat. Soo Jung mendengar bahwa temannya akan menikah dengan cinta pertamanya dan dia merasa terganggu.

Di kereta ke Busan, Soo Jung duduk di sebelah Kim Jae Hyun (Yoo Yeon Seok), yang mengklaim bahwa dia adalah seorang Agapemonite (sekte agama Kristen di mana pria mengambil banyak pengantin spiritual) dan bahwa dia akan rela melakukan one-night-stand (hubungan yang hanya dilakukan dalam semalam dan tidak berlanjut).

Dia mencoba untuk mendorongnya pergi tetapi akhirnya berbagi tumpangan mobil dengannya karena kereta mogok. Dia mulai perlahan terbuka padanya ketika dia secara konsisten mencoba untuk memenangkan hatinya.

2. Tune in For Love

Pada 1994, hari pertama DJ Yoo Yeol mengudara di acara radio populer Music Album, gadis kampus Mi Soo (Kim Go Eun) bertemu dengan Hyun Woo (Jung Hae In) di toko roti tempat dia bekerja. Pertunjukan itu menyatukan mereka sampai kenyataan memisahkan mereka. Pada 1997, saat krisis IMF, keduanya bertemu saat bertukar cerita di program radio. Meskipun jalan pasangan terus bersilangan, waktunya tidak pernah menguntungkan mereka.

3. Two Weddings and a Funeral

Seorang pria gay, Min Soo (Kim Dong Yoon), dan seorang lesbian, Hyo Jin (Ryu Hyun Kyung), setuju untuk menikah sehingga Hyo Jin dapat secara sah mengadopsi seorang anak dengan pasangannya, Seo Yeong (Jung Ae Yun), dan Min Soo bisa menyenangkan orang tuanya. Saat diam-diam tinggal dengan pasangannya masing-masing, Min Soo dan Hyo Jin menikmati semua keuntungan menjadi heteroseksual. Namun, orang tua Min Soo yang mengganggu mulai mengancam tipu muslihat mereka.

4. Cyrano Agency

Cyrano Agency terdiri dari empat orang dari grup teater yang menawarkan layanan unik untuk menyatukan orang. Mereka menyusun rencana rumit untuk mendapatkan romantisme bagi klien mereka.

5. Spellbound

Ma Jo Goo (Lee Min Ki), seorang pesulap jalanan, bertemu dengan seorang gadis yang menyedihkan, Kang Yeo Ri (Son Ye Jin), dalam salah satu penampilannya, dan menjadi inspirasi untuk Horror Magic Show-nya. Yeo Ri mulai bekerja sebagai figuran di acara itu tetapi mengalami kesulitan terhubung dengan orang lain. Jo Goo secara tidak sengaja membuatnya mabuk untuk membantunya terbuka.

Dia mengaku bahwa sejak selamat dari kecelakaan mobil sekolah menengah, dia melihat hantu teman sekolah yang meninggal dan sahabatnya Lee Joo Hee (Hwang Seung Eon). Joo Hee mengikutinya kemana-mana dan membuat takut semua orang, bahkan keluarga Yeo Ri. Saat Jo Goo mencoba mencarikan pacar untuknya, perasaan mereka mulai berkembang satu sama lain.

6. The Princess and the Matchmaker

Saat dilanda kelaparan, istana mengatur pernikahan Putri Song Hwa (Shim Eun Kyung) untuk menenangkan alam semesta. Seorang peramal terkenal, Seo Do Yoon (Lee Seung Gi), dipekerjakan untuk menemukan pria sempurna yang akan memiliki keharmonisan perkawinan terbaik dengan sang putri.

Empat calon suami dipilih, tetapi sang putri menolak membiarkan suaminya dipilih karena keberuntungan. Jadi, dia memutuskan untuk menyelidiki kandidat itu sendiri, yang mana Do Yoon mengetahui dan mengikutinya.

7. Whatcha Wearin’?

Yoo Jung (Kim Ah Joong)dalam upaya untuk membumbui lima tahun hubungannya, mencoba untuk memiliki telepon seks dengan pacarnya tapi tidak sengaja ia salah sambung menelpon pria lain bernama Lee Hyun Seung (Ji Sung) yang tidak pernah tidur dan dipenuhi dengan rasa cemburu kaena mantannya memiliki pacar baru.

8. Petty Romance

Artis manhwa yang sedang berjuang Jung Bae (Lee Sun Kyun) mengikuti kompetisi perusahaan penerbitan untuk manga dewasa dengan hadiah 130 juta KRW untuk menebus potret keluarga yang berharga. Setelah diberi tahu bahwa penulisan ceritanya lemah, dia mengiklankan penulis profesional dan mempekerjakan Han Da Rim (Choi Kang Hee). Tanpa sepengetahuan Jung Bae, Da Rim baru-baru ini kehilangan pekerjaannya, di mana dia mengkompensasi kurangnya pengalaman dengan menyalin materi orang lain.

9. The Beauty Inside

Woo Jin, seorang desainer furnitur, terbiasa bangun dengan wajah baru setiap hari ketika dia tertidur. Satu-satunya orang yang mengetahui kemampuannya adalah ibu dan sahabatnya, Sang Baek (Lee Dong Hwi). Suatu hari, ia bertemu Yi Soo (Han Hyo Joo), seorang gadis yang bekerja di toko furnitur dan langsung jatuh cinta. Karena penampilannya terus berubah, dia mengunjunginya setiap hari sebagai pelanggan baru.

Woo Jin akhirnya mengajaknya kencan, dan setelah kencan tersebut, Woo Jin tetap terjaga selama tiga hari agar penampilannya tidak berubah. Yi Soo jatuh cinta padanya, tapi dia tidak bisa lagi terjaga dan bangun dengan wajah baru.

10. Always

Setelah menutup diri dari dunia, mantan petinju Chul Min (So Ji Sub) memulai pekerjaan baru sebagai petugas parkir. Suatu malam, seorang wanita tunanetra, Jung Hwa (Han Hyo Joo), masuk ke loket tol untuk menonton TV bersamanya. Mereka mulai jatuh cinta.

11. Moonlit Winter

Yoon Hee (Kim Hee Ae) tinggal bersama putri remajanya Sae Bom (Kim So Hye). Ketika Yoon Hee menerima surat dari Otaru, Jepang, Sae Bom tidak sengaja membacanya dan mengetahui tentang cinta pertama ibunya, Jun (Nakamura Yuko). Sae Bom menyembunyikan pengetahuannya dan menyarankan agar mereka pergi ke Otaru bersama. Yoon Hee, percaya bahwa dia akan bertemu cinta pertamanya lagi, merasakan jantungnya berdebar kencang.

12. A Millionaire’s First Love

Kang Jae Kyung (Hyun Bin) adalah anak kaya sombong yang mengendarai mobil kencang dan sering bolos sekolah. Dia mewarisi kekayaan kakeknya ketika berusia 18 tahun, tetapi dia harus pindah ke sekolah baru terlebih dahulu dan lulus untuk mendapatkannya. Jika menyerah, dia hanya akan menerima 0,1 persen warisan. Dia pindah ke pedesaan dan bertemu Choi Eun Hwan (Lee Yun Hee).

13. On Your Wedding Day

Hwang Woo Yeon (Kim Young Kwang) melihat cinta satu-satunya sebagai Hwan Seung Hee (Park Bo Young), yang percaya akan jatuh cinta dalam 3 detik. Itu mencakup 10 tahun hidup mereka. Woo Yeon benci belajar, berkelahi sampai dia bertemu Seung Hee. Seung Hee tampaknya tidak tertarik pada Woo Yeon, tapi dia kesal pada banyak pengagumnya, jadi mereka berdua setuju untuk berpura-pura berkencan. Seiring waktu, hubungan mereka yang dulunya palsu mulai menjadi nyata.

14. The Classic

Yoon Ji Hae (Son Ye Jin) dan Soo Kyung (Lee Sang In) adalah teman yang sama-sama menyukai Oh Sang Min (Jo In Sung). Soo Kyung meminta Ji Hae untuk menulis surat cinta untuknya. Ji Hae mencurahkan perasaannya sendiri tetapi atas nama temannya. Sang Min menyukai surat itu dan tertarik pada Soo Kyung, sementara Ji Hae merasa tidak nyaman dan mencoba menghindarinya tetapi terus bertemu dengannya. Ibu Ji Hae melakukan perjalanan ke luar negeri dan Ji Hae menemukan kotak rahasia yang berisi kenangan cinta pertama ibunya.

15. Be With You

Im Soo Ah (Son Ye Jin) berjanji kepada suaminya, Jung Woo Jin (So Ji Sub), untuk kembali satu tahun kemudian di hari hujan, lalu meninggal dunia. Dia secara ajaib menepati janjinya, tetapi semua ingatannya telah hilang.

Drama Korea apa yang kira-kira cocok untuk Anda?