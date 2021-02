Big Hit Entertainment Hingga YG Entertainment Rilis Streaming Digital Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Agensi Big Hit Entertainment, YG Entertainment, Universal Music Group (UMG), dan Kiswe akan bergabung untuk meluncurkan platform streaming langsung digital baru. YG dan UMG telah menjadi investor bersama di KBYK Live, sebuah perusahaan gabungan yang diluncurkan Big Hit Entertainment dengan Kiswe.

Melalui investasi YG Entertainment dan UMG, KBYK Live berencana meluncurkan platform "VenewLive" dalam skala global dengan berbagai musisi, termasuk artis agensi.

Big Hit dan Kiswe menandatangani nota kesepahaman (MOU) pada Mei 2020 dan meluncurkan perusahaan bersama mereka pada September 2020. Perusahaan gabungan tersebut meluncurkan platform streaming langsung digital VenewLive, yang digunakan untuk mengadakan konser online di Big Hit Entertainment. "Dengan tambahan YG dan UMG, VenewLive akan menjadi platform revolusioner yang menampilkan konser tingkat tinggi dari artis top global yang mewakili Big Hit, YG, dan UMG, dipadukan dengan teknologi inovatif Kiswe untuk melihat berbagai streaming langsung," ujar perwakilan Big Hit Entertainment dilansir Soompi, Rabu 10 Februari 2021.

VenewLive sebelumnya telah digunakan dalam konser online BTS "BANG BANG CON: The Live" dan "BTS MAP OF THE SOUL ON: E". Konser tersebut menunjukkan kinerja audio dan video yang stabil meskipun penonton gabungan hampir 1 juta penonton di seluruh dunia.

Konser ini juga menawarkan layanan 4K / HD dan multi-view streaming yang menyajikan perspektif kamera yang berbeda dari para artis di atas panggung, serta fungsi interaktif seperti live chat, dan koneksi Bluetooth dengan light stick. Berdasarkan teknologi canggih, VenewLive berencana menampilkan konten yang unik untuk setiap artis dan pengalaman konser yang disesuaikan untuk para penggemar.

Ini mencakup berbagai elemen pertunjukan dalam konser digital dan bentuk yang dapat disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing artis dan penggemar, termasuk berbagai fungsi interaktif sosial seperti transmisi konser, pembelian merchandise resmi, dan live chat.

"VenewLive telah digunakan beberapa kali untuk mengadakan konser berskala besar dan memberikan pengalaman digital yang unik kepada para penggemar melalui teknologi tingkat tinggi seperti multi-view dan streaming 4K. Kami ingin teknologi kami membantu penggemar merasa lebih dekat dengan artis, serta membantu artis mengekspresikan energi unik mereka melalui panggung digital," ujar John Jay Lee, CEO KBYK Live.

Choi Sung Joon, chief operating officer YG Entertainment, mengatakan, akan ada dampak positif dari perusahaan kami, yang menampung artis yang dapat bersaing di panggung global, berinvestasi dalam platform berkualitas tinggi dengan kecakapan teknologi canggih. "Kami akan terus bekerja untuk mengembangkan layanan baru dan pengalaman interaktif yang beragam untuk penggemar global," kata Choi Sung Joon.

Kepala keuangan Universal Music Group, Boyd Muir mengatakan senang bergabung dengan Big Hit Entertainment, YG Entertainment dan Kiswe sebagai mitra di KBYK Live agar bisa memberikan lebih banyak kesempatan bagi artis dan penggemar untuk melakukan streaming langsung. "2020 adalah tahun di mana kami menyadari perlunya streaming langsung yang stabil dan inovatif. VenewLive bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada artis untuk membuat pertunjukan dan konser yang berkesan dan kreatif dalam skala global, yang disesuaikan dengan pengalaman penggemar dan komunitas," ujar Boyd Muir.