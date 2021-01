Setelah Sebut Zayn Malik Mamang, Rizky Febian Buat Panggilan Serupa Dirinya

TEMPO.CO, Jakarta - Rizky Febian menjadi perbincangan usai komentarnya direspon di siaran langsung Instagram Zayn Malik pada Minggu, 17 Januari 2021. Momen tersebut diabadikan Rizky dan diunggah di akun Twitternya.

"Gw mencoba menyapa @zaynmalik dengan mamang !!!" cuit Rizky dilengkapi tangkapan layar yang memperlihatkan komentarnya di siaran langsung Zayn. "Mamang Zayn," tulis Rizky.

Siaran langsung itu ditonton lebih dari 160 ribu orang. Komentar dari Rizky itu cukup mencolok dari yang lainnya lantaran adanya tanda verified di akun pelantun lagu Kesempurnaan Cinta itu. Tak disangka komentar tersebut dibaca dan ditanggapi oleh mantan personel One Direction. "Mamang kembali lagi ya?," tulis Zayn Malik.

Rizky menjelaskan arti dari kata mamang. "Mamang adalah saudara laki-laki," tulis Rizky. Setelah itu Rizky mengatakan bahwa ia adalah penggemar Zayn. "Saya adalah penggemar berat Anda," tulis Rizky. "Kamu mamang saya kalau begitu," balas Zayn. Berkat balasan tersebut, kata mamang menjadi trending nomor satu di Twitter. Kekuatan mamang @Zayn Malik," cuit putra sulung Sule itu.

Zayn Malik merupakan keturunan dari Inggris-Pakistan, dimana ayahnya berdarah Pakistan-Inggris dan ibunya dari Inggris. Zayn merayakan Idul Fitri karena dibesarkan dari keluarga muslim. Instagram/@zayn

Berkat kejadian tersebut, Rizky membuat nama panggilannya serupa dengan sebutannya untuk Zayn. "Mamang Iky," tulisnya di Instagram pada Selasa, 19 Januari 2021.

Netizen sangat antusias dan iri dengan kakak kandung Putri Delina itu yang direspon oleh Zayn. Di Twitter banyak yang berharap Rizky dan Zayn dapat berkolaborasi di lagu terbaru. Bahkan mereka memberi saran untuk lagu kolaborasi Rizky dan Zayn diberi judul Mamang.

"Iki cover lagu dari album barunya Zayn please, siapa tau di notice lagi, terus collab. Keren kan ayok kerja sama Iki," tulis @arleonnn. "Elu bener-bener lucky banget kiii iri banget please, yok soon collab sama si mamang," tulis @retdesert. "Secepatnya collab bareng mamang Zayn, mamang Iky," tulis @azhrfaa. Iky adalah panggilan kesayangan Rizky Febian.

MARVELA