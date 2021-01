Rayakan Ultah Pernikahan, Niko Al Hakim Ingin Rachel Vennya Bahagia

TEMPO.CO, Jakarta - Selebgram, Rachel Vennya dan suaminya, Niko Al Hakim kemarin merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang keempat. Rachel merayakan ulang tahun pernikahan itu dengan mengunggah foto lawasnya dengan Niko di akun Instagramnya, Kamis, 7 Januari 2021.

"Selamat ulang tahun pernikahan yg ke-4, Mas Niko! Dan sudah 7 tahun kita bersama! Terima kasih sudah memberikan aku gambaran gimana sosok 'ayah' yang baik karena aku belum pernah merasakan figur itu, dan selalu nolongin aku di kala susah. Semoga yang baik untuk aku dan kamu selalu," tulisnya melengkapi unggahan foto itu diakhiri dengan emotikon cinta.

Unggahan ini menampik rumor bahwa pernikahan mereka tengah bermasalah menyusul keputusan Rachel melepas hijab. Banyak kabar yang menyebutkan Rachel yang melepas jilbab bertepatan pada Hari Ibu, 22 Desember 2020 itu ditengarai karena sedang bermasalah dengan suaminya.

Tak beda dengan Rachel, Niko Al Hakim terlihat begitu mendukung istrinya terutama saat mendapatkan serangan dari netizen berkaitan keputusannya melepas hijab itu. Ia memberikan komentar pada unggahan foto ini dengan kalimat penyemangat.

"Terimakasih sudah menemani dan mengajariku banyak hal. 7 tahun yang luar biasa. Kamu pacar dan istri yang sangat amat baik. Kamu amat berarti dan layak bahagia, cinta," tulisnya.

Para sahabat ramai-ramai mengucapkan selamat untuk pasangan yang sudah memiliki dua anak ini. "Happy anniversary Mas Niko dan Rachel," tulis desainer, Didiet Maulana. "Langgeng sampai maut memisahkan achel dan okiiinn , bahagia selalu," tulis Dinda Hauw. "Bahagia dunia akhirat, aamiin," tulis Muhammad Alvin Faiz, putra sulung mendiang Arifin Ilham.

Sejak memutuskan melepas jilbab, Rachel banyak mendapatkan serangan di dunia maya. Kebanyakan justru dari para perempuan sendiri. Ia pernah mengunggah di Instagram Story yang kemudian dihapusnya, pesan langsung dari netizen saat menanggapi unggahannya yang tengah mempromosikan baju.

"My dms be like," tulis Rachel, Rabu, 23 Desember 2020. Di pesan yang ia foto tangkap layar itu, terlihat Rachel yang tengah mempromosikan baju berwarna putih ditulis oleh sang pengirim dengan kalimat merendahkan. "L**te," tulis netizen yang menggunakan alamat akun @yixskiii.

Serangan yang tidak berhenti ini membuat Rachel menyatakan memiliki hobi baru yakni memblokir akun yang menyerangnya.