Tinggi Putra Diah Permatasari 193 Cm, Farah Quinn: Beli Sepatu Tak Bisa Lokal

TEMPO.CO, Jakarta - Putra bungsu Diah Permatasari, Marco menjadi sorotan akibat tinggi tubuhnya yang tidak seperti anak-anak remaja Indonesia. Meski baru berusia 14 tahun, Marco yang hobi bermain basket ini memiliki tinggi 193 cm.

"Photo dulu menjelang Tahun Baru, dengan anak laki-laki saya yang berumur 14 tahun #6feet3/193cm #basketballplayer. Tahun depan kira-kira berapa ya tinggi dia?" tulis Diah di Instagram pribadinya pada Kamis, 31 Desember 2020.

Tulisan tersebut dilengkapi dengan foto Diah dan Marco yang saling merangkul. Terlihat tinggi tubuh Diah hanya setara dengan pundak Marco. Padahal Diah sudah cukup tinggi untuk ukuran kaum hawa Indonesia, yaitu 170 cm.

Melihat unggahan pemeran Si Manis Jembatan Ancol ini, Farah Quinn langsung mengingatkan kalau Marco harus membeli sepatu di luar negeri karena ukuran kakinya yang cukup besar jika dibandingkan dengan lokal. "Kakak Marcoooo, belanja sepatu ga bisa beli di Asia lagi," tulis Farah Quinn di kolom komentar. Diah membenarkan hal tersebut. "Nah itu ya repot jadinya kaka Armand bentar lagi pasti nyusul Marco," balas Diah. Armand adalah nama anak Farah Quinn.

Diah Permatasari dengan putra bungsunya.Instagram/@dps_diahpermatasari



Sahabatnya yang lain, Bella Saphira juga kagum dengan tinggi tubuh Marco meski usianya masih remaja dan tidak menutup kemungkinan dapat bertambah lagi. Bella Saphira juga memuji wajah Marco yang masih duduk di bangku SMP itu. "Oh My God. Super Tall!!! Ganteng," tulis Bella Saphira. Diah mengatakan kalau Marco sama seperti anak suaminya, yang juga bongsor. "Yes dear like your son kaaannnn," balas Diah. Ia juga mengatakan Marco seperti suaminya, Anton Wahyu Jatmiko yang juga bertubuh tinggi.

Netizen pun kagum dengan tinggi tubuh Marco. Mereka mengatakan kalau Marco cocok untuk menjadi pemain basket bahkan dapat bergabung dengan National Basketball Association atau NBA, liga bola basket pria di Amerika Serikat dan merupakan liga basket paling bergengsi di dunia. Ada juga yang menanyakan bagaimana cara supaya memiliki anak dengan postur tubuh yang tinggi.

"Cocok jadi pemain basket," tulis @denny_w_14. "Omg NBA mbaa menunggunyaa," tulis @mamacook_2020. "Ya ampun tinggi kali baru 14 tahun ya, berarti nanti kalau udah dewasa bisa lebih dari 2 m ya," tulis @clg_chimottt. "Tante Diah, biar anak-anakku tinggi, makanannya apa yak," tulis @agustinania88. "Mba Diah, putranya waktu kecil suka minum vitamin kah, tinggi banget sekarang," tulis @iswantidiah.

MARVELA