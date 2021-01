Niat Olahraga, Anya Geraldine Jatuh dari Sepeda Sampai Trending di Twitter

TEMPO.CO, Jakarta - Anya Geraldine menjadi trending di Twitter usai tertimpa musibah. Anya terjatuh dari sepeda saat bersepeda menikmati pemandangan alam di Tabanan, Bali. Momen tersebut diabadikan oleh Patricia Gouw yang juga ikut bersepeda dengan Anya.

"Niatnya sih baik yakan sepeda pagi, lalu......... terjatuh manja di hutan belantara, kita kebanyakan gaya si @patriciagouw hahah but its ok slay," tulis Anya di Instagramnya pada Minggu, 3 Januari 2021.

Sebagian tubuh Anya, mulai dari kepala, tangan, sampai kaki pun luka dan terkena lumpur akibat terjatuh di semak-semak. Anya juga mengalami luka di bagian pelipis mata sebelah kanannya. Namun saat terjatuh Anya hanya tertawa sambil duduk di pinggir jalan. "Nya lu lagi photo shoot apa gimana sih Nya konsepnya? Mohon maaf Anya Geraldine jatuh guys," kata Patricia Gouw saat merekam Anya.

Anya Geraldine bersepeda di Bali. Tidak berapa lama, ia pun terjatuh dan terkena lumpur/Instagram- anyageraldine

Setelah itu, Patricia Gouw mengajak Anya untuk segera berdiri dan meninggalkan tempat tersebut. Setibanya di tempat mereka menginap, Anya langsung dibantu oleh salah satu petugas untuk membersihkan luka dan lumpur di tubuhnya. Namun terliihat dari unggahan di Instagram Storynya beberapa jam lalu, Anya sudah bisa beraktivitas seperti biasa setelah mengalami kecelakaan kecil tersebut.

Menariknya unggahan tersebut dikomentari oleh Gading Marten. Mantan suami Gisella Anastasia itu menyematkan tiga buah emotikon tertawa di kolom komentar dan disukai lebih dari seribu akun. Netizen yang melihatnya langsung meledek dan mendukung Gading untuk mendekati Anya. "Gak ada Gisel, Anya pun jadi @gadiiing sikat," tulis @royhanlubis_. "Sikat om Gading netijen semua mendukung mu," tulis @agungprayogaofficial. "Jadiin mama barunya Gempi om," tulis @samuel.juliantoro.

Warga Twitter juga heran nama Anya trending akibat terjatuh dari sepeda. "Anya Geraldine jatoh dari sepeda jadi trending, emang orang cantik beda level ya," tulis @Angelikacrssa. "Anya Geraldine jatoh dari sepeda aja banyak yang peduli. Lah coba gw," tulis @bukanboni. "Anya Geraldine jatuh dari sepeda aja masih cantik, gimana jatuh dipelukanku," tulis @rendygarcia14.

MARVELA