Kontestan Idol Bawakan Dua Lagu Pilihan Juri

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki babak spektakuler ke-8 Indonesian Idol 2014 menyisakan enam orang kontestan. Mereka adalah Virzha (Banda Aceh), Gio (Manado), Husein (Jakarta), Nowela (Papua), Ubay (Magelang), dan Yuka (Makassar). Jumat malam, 11 April 2014, keenam kontestan tersebut membawakan dua buah lagu pilihan juri. (Baca: Enam Kontestan Idol 2014 Berjuang Malam Ini)

Penampilan kontestan Jumat malam ini menjadi cukup berbeda karena mereka langsung dilatih oleh para juri. Ubay dan Yuka berkesempatan diajari Ahmad Dhani. Husein oleh Tantri Kotak, Vierzha oleh Anang, sedangkan Gio dan Nowela dilatih oleh Titi DJ. (Baca: Juri Indonesian Idol Bilang Ubay Biasa Banget)

"Senang dilatih langsung Ahmad Dhani, beruntung bisa jadi anak muda yang mendapatkan kesempatan berharga itu," kata Ubay. Ungkapan bahagia pun turut dilontarkan Nowela yang mendapatkan kesempatan dilatih langsung oleh Titi DJ. "Mbak Titi sangat aktif memberikan masukan dan arahan. Semuanya memberikan manfaat buat aku ke depannya," kata Nowela.

Jumat malam ini total ada 12 lagu yang dibawakan keenam kontestan. Ubay akan membawakan lagu Satu-satunya Cinta dan Take a Bow. Nowela akan menyanyikan lagu Sang Dewi dan The One That Got Away. Yuka membawakan lagu Immortal Love Song dan All I Wanna Do.

Husein bawakan lagu milik Kotak, Pelan-Pelan Saja dan Unintended (Muse). Virzha membawakan lagu Aku Lelaki-nya Anang dan Everybody's Changing (Keane). Gio sebagai penampil terakhir siap membawakan lagu Bintang-Bintang (Titi DJ) dan Don't Speak (No Doubt).

AISHA

