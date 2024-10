Konser Reuni M2M di Jakarta Digelar April 2025, Cek Harga Tiketnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah lebih dari dua dekade, duo pop Norwegia, Marit Larsen dan Marion Rave atau dikenal sebagai M2M, akan kembali tampil di panggung musik. Konser ini merupakan bagian dari tur reuni bertajuk ‘M2M The Better Endings Tour 2025’ yang akan digelar di Ecovention Hall, Ancol, Jakarta, pada 26 April 2025.

Lagu-lagu mereka seperti ‘The Day You Went Away’ dan ‘Don't Say You Love Me’ melejit di kalangan remaja pada akhir 90-an hingga awal 2000-an. Tentunya, ini menjadi momen yang dinantikan para penggemar setelah M2M rehat pada 2002.

“Resmi Diumumkan! M2M Langsung di Jakarta! Setelah 22 tahun berpisah, M2M bersatu kembali untuk The Better Ending Tour 2025!” tulis promotor, Akselerasi Entertainment dalam unggahan Instagram pada Senin, 21 Oktober 2024.

Harga Tiket dan Kategorinya dalam Konser M2M

Promotor juga merilis harga dan kategori tiket untuk konser M2M di Jakarta. Ada empat kategori tiket yang dijual, berikut rinciannya:

Festival A: Rp 1.650.000 (standing)

Festival B: Rp 1.250.000 (standing)

Tribune A: Rp 2.100.000 (seating)

Tribune B: Rp 1.850.000 (seating)

Harga tersebut belum termasuk pajak hiburan sebesar 10 persen dan biaya admin 5 persen. Pembelian tiket akan dibuka mulai 6 November 2024 pukul 14.00 WIB melalui situs resmi www.m2mjakarta.com. Adapun tur reuni ini dipastikan akan membawa M2M ke Indonesia dan Filipina, namun beberapa negara lainnya belum diumumkan.

Jejak Karier M2M

M2M adalah singkatan dari nama dua musisi muda, Marion Raven dan Marit Larsen, yang dikenal dengan musik pop elektronik khas Skandinavia. Duo ini merilis album debut mereka Shades of Purple pada 2000, Album tersebut sukses besar di Eropa dan Amerika Serikat, dengan terjual lebih dari 1,5 juta unit. Kemudian diikuti album kedua,The Big Room pada 2001.

Meskipun hanya merilis dua album, M2M sukses mendunia dan memenangkan sejumlah penghargaan musik bergengsi seperti MTV Europe Music Awards dan Nickelodeon Kids' Choice Awards.

Namun, setelah tur album kedua, mereka memutuskan untuk rehat pada tahun 2002, dengan masing-masing memilih berkarier solo. Marion merilis album Here I Am pada 2005, dan Marit dengan Under the Surface pada 2006.

Pada 22 September 2024, setelah 22 tahun berpisah, Marit dan Marion mengumumkan reuni M2M melalui unggahan di Instagram, dengan menyanyikan versi akustik dari lagu ‘The Day You Went Away’, “Ayo berikan ini akhir yang lebin baik,” tulis mereka dalam keterangan unggahan.

