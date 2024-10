Sinopsis Dongjae: The Good or The Bastard, Kisah Jaksa Korup yang Ingin Berubah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dongjae: The Good or The Bastard menjadi drama Korea atau drakor terbaru yang akan tayang pada 10 Oktober 2024. Ini adalah serial spin-off dari serial Stranger dan Stranger 2 yang tayang pada 2017 dan 2020 lalu.

Pada drama ini, Lee Jun Hyuk akan menjadi pemeran utama. Dia masih berperan sebagai Seo Dong Jae, seorang jaksa yang korup. Mengusung genre thriller, misteri, dan hukum, drama ini disutradarai oleh Park Geon Ho.

Melansir dari Soompi, Lee Su Yeon, yang menulis dua musim pertama Stranger kembali sebagai kreator. Tim penulisnya meliputi Hwang Ha Jung dan Kim Sang Won dari serial aslinya. Lantas, bagaimana sebenarnya sinopsis Dongjae: The Good or The Bastard tersebut? Berikut rangkuman informasi selengkapnya.



Sinopsis Dongjae: The Good or The Bastard

Serial aslinya mengikuti kisah seorang jaksa yang dikenal dingin dan tidak memiliki emosi bersama seorang polisi yang baik hati. Keduanya kemudian bekerja sama untuk mengungkap misteri tersembunyi dan mengatasi korupsi.

Diceritakan, Seo Dong Jae adalah seorang jaksa dengan citra yang buruk dan korup. Dia bekerja di Kantor Kejaksaan Distrik Cheongju. Sebagai seorang Jaksa, Dong Jae sangat ambisius dan mengutamakan kesuksesan kariernya.

Drama ini pun akan berfokus pada kehidupan Dong Jae yang berjuang memperbaiki reputasinya yang ternoda karena korupsi di masa lalunya. Meski dikenal tidak berperasaan, tetapi sebagai pribadi Dong Jae tidak selalu bersikap dingin.

Seiring berjalannya waktu, Dong Jae menyadari bahwa masa depannya sebagai jaksa sama sekali tidak cerah, karena label jaksa korup yang diberikan kepadanya. Saat terjerumus dalam masalah atas kasus pembangunan kembali, ia menangani kasus pembunuhan seorang siswi SMA.

Dng Jae mulai berjalan di garis tipis antara intuisinya sebagai jaksa dan instingnya sebagai seorang oportunis. Dia juga akan berhadapan dengan Nam Wan Sung, CEO Lee Hong Construction. Konflik mereka yang intens dan mencekam mengungkap kesalahan masa lalu dan menambah keseruan pada alur cerita.



Tentang Drama Dongjae: The Good or The Bastard

Judul: Dongjae: The Good or The Bastard

Dikenal juga dengan judul: Good or Bad Dong Jae, Jotgeona Nabbeun Dongjae

Genre: Thriller, Misteri, Hukum, Drama

Tanggal rilis: 10 Oktober 2024

Jumlah episode: 10 episode

Durasi per episode: 50 menit

Jadwal tayang: Setiap Kamis dan Jumat

Tempat tayang: TVING, tvN

Sutradara: Park Geon Ho

Kreator: Lee Su Yeon

Penulis: Hwang Ha Jung, Kim Sang Woo

Spin-Off dari: Stranger dan Stranger 2

Rating usia penonton: Remaja di atas usia 15 tahun



Pemain Drama Dongjae: The Good or The Bastard

Dibintangi oleh sejumlah aktor papan atas, berikut daftar pemain Dongjae: The Good or The Bastard:

1. Lee Jun Hyuk sebagai Seo Dong Jae

2. Park Sung Woong sebagai Nam Wan Sung

3. Hyun Bong Sik sebagai Cho Byung Gun

4. Kim Su Gyeom sebagai Nam Yeo Rae

5. Park Sung Geun sebagai Kang Won Chul

