Sosok Lady Rocker Nicky Astria yang Siap Guncang Balai Sarbini 11 Oktober 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Lady rockers Indonesia, Nicky Astria akan menggelar konser musik pada Jumat, 11 Oktober 2024 di Balai Sarbini, Jakarta bersama Atiek CB. Membuktikan popularitasnya, seluruh tiket konser bertajuk 'Nicky Astria Meets Atiek CB', sudah habis terjual alias sold out.

“Hattrick! Tiga kali konser Nicky Astria selalu sold out, yang artinya, nickfam selalu menantikan penampilan Nicky Astria yang tidak pernah membosankan, dan selalu prima dalam bernyanyi,” ungkap Iwan Kurniawan, Project Director Konser Nicky Astria Meets Atiek CB, dalam keterangan tertulis, Rabu, 2 Oktober 2024.

Nicky mengungkapkan, konsernya bersama Atiek CB ini akan sangat menyenangkan. Ia menyebut aka nada banyak kejutan bagi para penontonnya.

"Hai smuahhhhh. Bayangin saya ketemu Atiek CB, tanggal 11 Oktober 2024. Bisa seheboh apa? Apakah akan gelap gulali seperti poster diatas? Atau apakah Atiek CB akan maksa saya pakai kostum buricak burinong collorfull? Saya ngapain?...dia ngapain? Mungkinkah? Ah liat aja ntar ya,” ujar Nicky Astria dalam akun Instagramnya @nicky_astria_real.

Tidak hanya penampilan mereka berdua, konser ini juga akan menampilkan Reza Artamevia sebagai bintang tamu. Reza pun mengaku tidak sabar untuk bisa tampil dalam konser ini.

“Aaaah… one of my dreams come true! Bisa sepanggung dengan the Living Legends! Mashaa ALLAH.. How lucky i am,” ungkap Reza dalam komentarnya di akun Instagram Nicky Astria.

Selain itu, konser ini juga akan menggandeng musisi Rio Ricardo untuk menjadi Music Director, dan menampilkan musisi-musisi muda untuk mengiringi penampilan dua lady rockers di panggung. Sebut saja Yoiqbal pada drum, Yankjay Nugraha pada gitar, dan Fajar Adi Nugroho pada bass.

Profil Nicky Astria

Dilansir dari Antara, usai era Nike Ardila, harapan kaum hawa dalam pementasan genre rock, dilanjutkan pada sosok Nicky Astria. Wanita yang lahir pada 18 Oktober 1967 ini, kini disebut sebagai kiblat dari semua lady rock era 1990.

Lirik "Jarum Neraka" (1985) mampu menjadi oase dari gersangnya eksistensi lady rock pada 90-an. Lagu lainnya "Tangan Tangan Setan", "Gersang", "Uang", "Cinta Di Kota Tua", dan "Bias Sinar" tak lupa juga master piece "Mengapa".

Nicky pada masanya, mampu menyisihkan gempuran slow rock dari negeri Jiran yang pada saat itu ramai menghiasi saluran radio dan televisi nasional.

Hingga saat ini, sebagai musisi ia tetap konsisten menempuh jalur rock. Adapun selain di dunia musik, Nicky juga merambah ke dunia sinetron, dilansir dari Majalah Tempo, ia juga berprofesi menjadi dosen di Perguruan Tinggi Musik Bandung yang ia dirikan bersama empat koleganya.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | MARVELA | ANTARA

