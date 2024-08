Gena Rowlands Aktris The Notebook Meninggal dalam Usia 94 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gena Rowlands aktris The Notebook meninggal pada Rabu, 14 Agustus 2024, di rumahnya, di Indian Weels, California, Amerika Serikat. Penyebab kematiannya belum diketahui.

Menurut laporan TMZ, suaminya, Robert Forrest, dan putrinya, Alexandra Cassavetes, berada di sisinya ketika dia meninggal. Nick Cassavetes juga berada di rumah ibunya sepanjang minggu.

Didiagnosis Alzherimer

Gena Rowlands memerankan karakter Rachel McAdams Allie Hamilton versi tua dalam film The Notebook, yang disutradarai putranya tersebut. Kepergiaannya hanya berselang dua bulan setelah Nick mengungkapkan ibunya mengalami Alzheimer selama lima tahun terakhir. Kondisi seperti yang dialami karakter yang diperankan dalam film yang dirilis 20 tahun lalu itu.

Nick mengatakan saat dia meminta ibunya memerankan Allie versi tua, mereka banyak menghabiskan waktu untuk membicarakan tentang Alzheimer dan ingin bersikap autentik tentang hal itu. "Dia menderita demensia total. Dan ini sangat gila -- kami menjalaninya, dia memerankannya, dan sekarang hal itu terjadi pada kami," katanya kepada Entertainment Weekly.

Perjalanan karier Gena Rowlands

Gena Rowlands mendapatkan nominasi Oscar pertama lewat perannya sebagai Mabel Longhetti dalam drama A Woman Under the Influence tahun 1974. Drama itu ditulis untuknya dan disutradarai oleh suaminya John Cassavetes. Nominasi lainnya adalah untuk Gloria (1980), juga disutradarai oleh suaminya. Kemudian pada November 2015, ia mendapatkan penghargaan kehormatan Academy Award dalam Governor Awards sebagai pengakuan atas kariernya yang terkenal.

"Banyak wanita, ketika mereka tidak dapat terus melakukan peran romantis di usia muda, tidak ingin mempertimbangkan bagian dari karakter dan segera berhenti. Tapi saya hanya melihat naskahnya dan terus melihat apa yang ingin saya lakukan, dan tidak pernah mengkhawatirkannya," ujarnya saat menerima penghargaan tersebut.

Setelah suaminya meninggal pada tahun 1989, dia terus berkarya sebagai aktor. Terutama untuk karya anak-anaknya. Dia mengambil peran dalam debut penyutradaraan putranya Nick, Unhook the Stars (1996), film hitnya The Notebook (2004) danYellow (2012), serta peran dalam Broken English karya putrinya Zoe (2007 )

Total ada 106 kredit akting atas namanya. Peran terakhirnya pada tahun 2017 untuk film pendek Unfortunate Circumstances. Beberapa film lain yang dibintanginya termasuk Hope Floats, The Skeleton Key, Paris, I Love You, Something to Talk About, dan banyak lagi.

Dari pernikahannya dengan John Cassavetes, Gena Rowlands memiliki tiga anak, Alexandra, Nick, dan Zoe. Dia menikah dengan Robert Forrest pada tahun 2012.

