Ahn Hyo Seop Datang sebagai Pembicara di Jakarta, Tampil dengan Gaya Pebisnis

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor papan atas asal Korea Selatan, Ahn Hyo Seop menjadi pembicara dalam acara East Ventures Summit 2024 yang digelar secara eksklusif di Fairmont Hotel Jakarta pada Rabu, 31 Juli 2024. Acara tersebut digelar secara tertutup dan hanya dihadiri tamu dan undangan.

Ahn Hyo Seop tampil mengenakan setelan kemeja rapi layaknya seorang pebisnis, mengingatkan pada karakter Kang Tae Moo yang ia perankan dalam drama populer Business Proposal, saat ia berperan sebagai CEO perusahaan.

Melalui akun Instagram pribadinya @imhyoseop, Ahn Hyo Seop berbagi momen selama berada di Indonesia. “Pengalaman menakjubkan lainnya di Indonesia,” tulis aktor kelahiran 1995 itu.

Adapun East Ventures Summit 2024 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh East Ventures, sebuah perusahaan modal ventura yang berpusat di Indonesia. Tujuan dari acara ini adalah untuk mempertemukan pelaku industri, investor, dan pengusaha startup untuk bertukar pengetahuan serta mendiskusikan tren terbaru di dunia teknologi dan bisnis.

Ahn Hyo Seop Jadi Pembicara Mewakili Agensi

Dalam seminar tersebut, Ahn Hyo Seop didapuk sebagai pembicara mewakili agensinya, The Present co., yang ia dirikan bersama manajer lamanya. Dalam sesi yang dihadiri oleh banyak tokoh penting ini, ia tidak sendirian; Hyo Seop juga hadir bersama Jung Woosung selaku Co-CEO The Present co. dan Kim Minji yang merupakan Co-CEO The Present co.

Melalui unggahan resmi di akun Instagram East Ventures @eastventures, Ahn Hyo Seop menyampaikan pandangannya tentang Indonesia. Ia mengungkapkan kekagumannya terhadap tradisi, budaya, dan kehangatan di Indonesia.

“Keberagaman budaya Indonesia sungguh keren. Aku menemukan bahwa setiap daerah mempunyai tradisi dan bahasa yang unik, tarian tradisional, festival, dan masakan terkenal di dunia yang sangat memikatku,” ujar Ahn Hyo Seop.

Di akhir sesi, aktor yang memiliki kewarganegaraan Kanada itu juga memberikan pernyataan yang menginspirasi. Ia berkata, “Mampu memberi pengaruh pada kehidupan seseorang dengan cara, bentuk, atau wujud apa pun adalah pengalaman hidup yang benar-benar menginspirasi.”

Ahn Hyo Seop berbagi pandangannya, menurut dia, keberadaan seorang aktor tidak hanya tentang ketenaran atau imbalan finansial, tetapi tentang dampak lebih yang bisa mereka berikan kepada orang lain. “Pekerjaan dapat berdampak pada orang lain, menginspirasi mereka, membimbing mereka, dan bahkan terkadang membantu mereka menemukan apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan dalam hidup,” kata dia.

Ahn Hyo Seop memulai kariernya melalui drama Splash Splash Love (2015). Dia telah membintangi berbagai proyek drama terkenal, termasuk A Time Called You (2023), Dr. Romantic 2 (2020), Dr. Romantic 3 (2023), Abyss (2019), dan masih banyak lagi.

Terbaru, Ahn Hyo Seop baru menyelesaikan syuting film adaptasi webtoon populer berjudul Omniscient Reader’s Viewpoint. Dalam drama tersebut, ia beradu akting dengan Lee Min Ho dan Jisoo BLACKPINK. Drama itu menceritakan kisah Kim Dok Ja, seorang pria yang terjebak dalam dunia novel web yang ia baca, dan Hyo Seop didapuk sebagai karakter utama.

