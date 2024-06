Fan Service B.I di Konser Jakarta Tak Main-main, Bikin Penggemar Histeris

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rapper Korea Selatan, Kim Han Bin atau B.I memberikan fan service yang tidak tanggung-tanggung selama konser di Jakarta, Sabtu, 15 Juni 2024. Dia berulang kali turun panggung menyapa dan berinteraksi langsung dengan para penggemarnya, ID (Identity).

Belum sampai 30 menit sejak konser dimulai, B.I turun panggung untuk pertama kalinya dan menyusuri lorong yang memisahkan penonton di area kanan dan kiri. Momen itu terjadi ketika B.I membawakan lagu "4 Letters". Sesekali dia bersandar dan berdiri di pagar pembatas sehingga penggemar yang didominasi perempuan itu berteriak histeris sambil mencoba menyentuhnya. Beberapa penggemar bahkan ada yang sampai memeluk B.I.

Melihat suasana yang semakin panas itu, B.I mengingatkan penggemar untuk tetap menjaga keselamatan. "Semuanya sangat bersemangat. Kalau terlalu bersemangat bagus sih, tapi kan bisa ada yang terluka ya. Kalian bisa mundur lagi, jangan saling dorong-dorongan," kata B.I saat tampil di The Kasablanka Hall, Jakarta, semalam.

Rapper Korea Selatan Kim Han Bin atau B.I menghibur penggemarnya pada konser bertajuk Hype Up di The Kasablanka Hall, Jakarta, Sabtu, 15 Juni 2024. TEMPO/Marvela

B.I Ajak Penggemar Naik ke Atas Panggung

Kim Han Bin menantang para penggemar untuk menunjukkan energi terbaik mereka. Sebagai hadiah. B.I akan mengajak mereka naik ke atas panggung untuk menari bersama. "Untuk pertunjukan hari ini, saya akan melihat siapa yang menikmati pertunjukannya sampai malam nanti. Orang yang seperti itu nanti akan saya ajak ke atas panggung," kata B.I.

30 menit sebelum konser berakhir, B.I memilih 2 penonton, laki-laki dan perempuan, yang menurutnya telah memenuhi syarat. Masing-masing diberikan waktu 1 menit untuk menunjukkan kemampuan mereka menari dengan langsung diiringi oleh lantunan suara B.I membawakan lagu "Keep Me Up" dan "Smoke". Penonton lainnya memberikan tepuk tangan meriah karena keduanya begitu memukau.

Rapper Korea Selatan Kim Han Bin atau B.I menghibur penggemarnya pada konser bertajuk Hype Up di The Kasablanka Hall, Jakarta, Sabtu, 15 Juni 2024. TEMPO/Marvela

Interaksi B.I dengan Penggemar

B.I lagi-lagi mendatangi penggemar yang usianya 19 tahun. Itu berhubungan dengan lagunya yang berjudul "Nineteen". Dia penasaran dengan apa yang ingin dicapai di usia dewasa. Penggemar itu mengaku ingin memiliki banyak uang.

"Aku juga kalo bisa ada uang 100 juta won tunai. Ini adalah jawaban paling jujur yang saya dapatkan selama tur. Ini jawaban yang paling tepat. Semoga kalau sudah dewasa punya banyak uang dan bahagia," kata B.I kepada penggemarnya.

Fan service yang diberikan B.I tidak hanya itu. Sebelum konser dimulai, dia sudah lebih dulu menyapa para pemegang tiket kelas termahal dalam sesi soundcheck yang lebih intim. Kemudian, B.I juga melakukan foto bersama dan bersalaman dengan mereka setelah konser selesai. Konser B.I di Jakarta kali ini diselenggarakan oleh Viu Screamdates Indonesia dan diproduksi oleh Three Angles Production.

