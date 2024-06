Robby Purba Kecam Sekuriti Plaza Indonesia Siksa Anjing Penjaga, Manajemen Buka Suara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presenter kondang, Robby Purba mengecam keras tindakan seorang petugas keamanan yang tertangkap kamera melakukan kekerasan terhadap seekor anjing di sekitar area Plaza Indonesia. Melalui akun Instagram pribadinya @robbypurba, dia meluapkan kemarahan dan kekecewaannya terhadap kejadian tersebut, sambil mengunggah ulang video insiden yang direkam oleh akun @marlenehariman.

Dalam video itu tampak seorang petugas keamanan memukul seekor anjing berkali-kali, anjing tersebut terlihat ketakutan. "Hallo @plazaindonesia. Ini tolong dong security-nya ditatar! Kenapa anjing itu dipukul? Kenapa harus kasar begitu?" demikian tertulis di keterangan dalam video, dikutip pada Kamis, 6 Juni 2024.

Menanggapi video itu, Robby Purba mengaku sangat sakit hati. Dia lalu menuntut pihak manajemen Plaza Indonesia segera mengambil tindakan tegas. "Sumpah, aku sakit hati banget ngelihat ini. Tolong management @plazaindonesia ditelusuri. Terima kasih," tulis Robby dalam unggahan di Instagram.

Dia bahkan menegaskan tidak akan menghapus unggahannya sampai ada penjelasan dan tindakan dari pihak terkait. Dalam postingan berikutnya, Robby juga menuntut pihak Plaza Indonesia untuk mengungkap pelaku kekerasan terhadap anjing itu.

“Menurut teman-teman kalau aku masih ingin mengetahui wajah pelaku dan permintaan maafnya kepada publik apakah berlebihan.... walaupun management @plazaindonesia telah mengambil tindakan cepat dan tegas?,” tulis Robby.

Banyak Dikecam, Manajemen Plaza Indonesia Buka Suara

Permintaan maaf Plaza Indonesia setelah mendapat sentilan dari Robby Purba karena melihat petugas keamanan memukul anjing penjaga. Foto: Instagram.

Menanggapi banyaknya laporan dan kecaman yang diterima, pada Kamis malam, pihak manajemen Plaza Indonesia merilis pernyataan resmi melalui Instagram officialnya @plazaindonesia. "Dengan ini kami kembali memohon maaf terhadap kejadian yang melibatkan vendor sekuriti K9 di kompleks kami. Fay, Belgian Malionis yang berusia 2 tahun sudah bersama kami sejak Januari 2024. Kami selalu menjunjung tinggi integritas dan memberikan standar terbaik dan etis tanpa membenarkan berbagai bentuk kekerasan pada hewan," tulis pihak manajemen.

Setelah melakukan peninjauan lebih lanjut, Plaza Indonesia menemukan bahwa vendor penjaga keamanan tersebut telah gagal mematuhi standar operasional yang berlaku. “Oleh karena itu, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama terhadap pihak tersebut dan berlaku saat ini juga," lanjut pernyataan itu.

Pihak Plaza Indonesia menyayangkan kejadian itu dan memastikan kondisi kesehatan anjing Fay dengan mendatangkan dokter hewan. "Apa yang terjadi hari ini sangat disayangkan dan kami telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh bersama dokter hewan untuk memastikan kondisi Fay dalam keadaan sehat. Kami mohon maaf atas insiden tersebut dan berterima kasih atas pengertian Anda. Salam, Plaza Indonesia.”

Kondisi Terkini Anjing yang Jadi Korban Penyiksaan Hewan

Kamis malam, keadaan anjing Fay dikonfirmasi dalam keadaan baik walaupun mengalami kekerasan. Hal itu dibagikan oleh sebuah thread di media sosial X yang ditulis akun @moonchildfams. “Thanks God Fay is fine all good (terima kasih Tuhan, Fay baik-baik saja). Semoga apa yang diucap oleh Vetnya bisa dipertanggung jawabkan ya bukan sekadar ucapan manis yang ‘dibayar’. AND NOW MANA PELAKUNYA,” tulis akun itu.

Thread tersebut rupanya turut direspon oleh sebuah akun @CaesarRKG yang mengatasnamakan dokter hewan (vet) yang menangani Anjing Fay.

“Halo kak, terima kasih sudah menyuarakan yg terjadi dengan Fay. Kebetulan saya dokter yg memeriksa Fay, dan apa yg saya sampaikan adalah benar adanya tanpa saya tambah atau kurangi. Sebagai tambahan, berapapun saya ‘dibayar’ tidak akan sebanding dengan reputasi dan sumpah drh (dokter hewan) saya,” balas akun tersebut, pada pukul 22.55 WIB.

