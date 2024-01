Mengenal Kim Ha Neul yang akan Membintangi Drakor Lets Get Grabbed By The Collar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Let’s Get Grabbed by the Collar diperkirakan akan mendapat jadwal tayang pada Maret 2024. Drakor ini dibintangi Kim Ha Neul, Yeon Woo Jin, dan Jang Seung Jo. Drakor thriller ini diadaptasi dari novel web populer berjudul sama yang telah dirilis pada 2021.

Dikutip dari My Drama List, Kim Ha Neul dikonfirmasi menjadi pemeran utama sebagai Seo Jung Won dalam drama Let's Get Grabbed By The Collar sejak 25 April 2023.

Mengenal Kim Ha Neul

Kim Ha Neul model dan aktris Korea Selatan kelahiran Seoul pada 21 Februari 1978. Kariernya bermula sebagai model untuk perusahaan pakaian Storm. Dia mendapat perhatian publik setelah tampil di video musik To Heaven oleh Jo Seong Mo. Namanya melejit berkat film komedi romantis My Tutor Friend (2003), Too Beautiful to Lie (2004), dan film aksi-komedi My Girlfriend Is an Agent (2009).

Karier akting Kim Ha Neul dimulai saat usianya menginjak 20 tahun bersama Ji Tae Yu, dalam film remaja bermasalah Bye June (1998). Tahun berikutnya dia muncul dalam drama televisi pertamanya Happy Together (1997) di SBS. Berkat penampilan di film romantis Ditto (2000) dan dalam drama Piano (2001).

Nama Kim Ha Neul kian melambung setelah My Tutor Friend (2003) dan Too Beautiful to Lie (2004). Kedua film itu masuk box office. Sempat kepopuleran dia menurun, kemudian namanya mulai bersinar lagi dari serial drama On Air (2008). Pada 2009, My Girlfriend is an Agent tiket filmnya terjual lebih dari 4 juta di Korea Selatan.

Pada 2011, Kim Ha Neul menerima dua penghargaan berbeda sebagai Aktris Terbaik untuk perannya dalam film Blind (2011), yakni Daejong Film Awards dan Dragon Film Awards. Pada 2012, berkat perannya dalam drama Gentleman’s Dignity (2012), ia mendapat tiga penghargaan dari SBS Drama Awards, Best Actress (weekend, daily drama), Best Netizen Award, dan Ten Star Award.

Selama 18 tahun kariernya di industri hiburan, dia diakui sebagai Best Actress dan Best Couple Award dari KBS Drama Awards berkat perannya dalam On the Way to the Airport (2016). Pada 2017, dia juga pernah dianugerahi oleh BaekSang Arts Awards sebagai Instyle Best Style.

Deretan Film yang Dibintangi Kim Ha Neul

1. Along With the Gods: The Two Worlds (2017)

2. Misbehavior (2017)

3. Making Family (2016)

4. Remember You (2016)

5. You’re My Pet (2011)

6. Blind (2011)

7. Paradise (2009)

8. My Girlfriend is an Agent (2009)

9. Lovers of Six Years (2008)

10. Almost Love (2006)

11. Dead Friend (2004)

12. Ice Rain (2004)

13. Too Beautiful to Lie (2004)

14. My Tutor Friend (2003)

15. Ditto (2000)

16. Doctor K (1999)

17. Bye June (1998)

Daftar Drama Kim Ha Neul

1. Lets Get Grabbed By The Collar (2024)

2. Hwain Family Scandal (2024)

3. Kill Heel (2022)

4. 18 Again (2020)

5. The Wind Blows (2019)

6. On the Way to the Airport (2016)

7. Gentleman’s Dignity (2012)

8. Road No. 1 (2010)

9. Paradise (2009)

10. On Air (2008)

11. 90 Days, Time to Love (2006-2007)

12. Stained Glass (2004-2005)

13. Romance (2002)

14. Piano (2001-2002)

15. Secret (2000)

16. Into the Sunlight (1999)

17. Happy Together (1999)

