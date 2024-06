Melly Goeslaw Ciptakan Lagu untuk Palestina, Gandeng Penyanyi Indonesia dan Malaysia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Melly Goeslaw menciptakan lagu spesial untuk Palestina saat menggelar konser di Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu, 1 Juni 2024. Lagu itu dibuat secara spontan olehnya bersama dua penonton yang hadir.

Menurut Melly Goeslaw, lagu tersebut akan dirilis secara resmi dengan menggandeng penyanyi Indonesia dan Malaysia. Sepertinya belum ditentukan siapa penyanyi yang akan membawakan lagu tersebut. Melly Goeslaw hanya menuliskan bahwa syaratnya adalah penyanyi tersebut bersedia bernyanyi tanpa dibayar.

Dinyanyikan bersama untuk pertama kali dengan iringan musik orkestra, para penonton yang memenuhi Stadion Axiata Arena Bukit Jalil itu menyambutnya dengan mengibarkan bendera Palestina.

"Pada konser kemarin di KL saya membuat lagu spontan bersama 2 penonton Malaysia, bendera Palestine pun berkibar disana. Lagu ini akan segera di produksi oleh saya dan @imantang75, dan dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia dan Malaysia ( yang ikhlas tanpa fee dan royalti ) sebagai persembahan 2 negara untuk Palestina tercinta, bismillaah," tulis Melly Goeslaw di Instagram pada Senin, 3 Juni 2024.



Cara Melly Goeslaw Dukung Palestina Lewat Karya

Melly Goeslaw percaya ada campur tangan Tuhan hingga lagu untuk Palestina tersebut tercipta dalam waktu singkat. "Lalu saya pun berfikir lagu ini bukanlah saya yang buat atau sesiapapun, sebab detik itu Allah SWT turunkan atau titipkan ilham nya pada kami, so composed by Allah SWT for Palestine," tulisnya.

Lewat lagu ini, Melly Goeslaw akan memberikan seluruh keuntungannya untuk membantu warga Palestina. "Dan melalui sebuah karyalah cara kami mencintai Palestine. Segera semua bisa berkontribusi membeli karya ini yang 100 persen akan diperuntukan untuk Palestine," tulisnya.



Suasana Konser Melly Goeslaw Berubah Haru

Penyanyi Dewi Gita membagikan pengalamannya menonton langsung konser Melly Goeslaw di Malaysia, bersama sang suami Armand Maulana. Dewi Gita mengaku sangat terharu ketika momen Melly Goeslaw bersama dua penonton membuat lagu untuk Palestina.

"Kata-kata yang membuat kurang lebih 9000 orang bertepuk tangan riuh adalah saat Melly Goeslaw berkata 'tidak harus menjadi muslim untuk Palestina tidak harus menjadi Kristiani untuk Palestina tidak harus jadi Budha untuk Palestina tidak harus jadi Hindu Untuk Palestina, Jadilah Manusia untuk Palestina' Jlebb!! kena banget ibbooo," tulis Dewi Gita di Instagram pribadinya.

Dia juga menyuarakan dukungannya terhadap Palestina. "Manusia diCiptakan Allah SWT sebagai makhluk yang sempurna, jadi kembalikanlah Palestina sesempurna yang kita inginkan. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab," tulisnya.



Upaya Melly Goeslaw untuk Dukung Palestina

Sebelumnya, Melly Goeslaw juga pernah merilis lagu untuk mendukung Palestina. Lagu berjudul Jangan Menangis itu diunggah oleh Melly Goeslaw di akun Instagramnya pada Jumat, 4 Mei 2021. Melibatkan banyak penyanyi ternama Indonesia, termasuk Krisdayanti, Opick, Rossa, Syahrini, Raffi Ahmad, Irwansyah, Zaskia Sungkar, Armand Maulana, Baim Wong, Arie Untung, Dude Harlino, Roger Danuarta, Cakra Khan, Iis Dahlia, Irfan Hakim, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Melly Goeslaw juga pernah memberikan donasi dari hasil jual koleksi pribadinya. Pada Oktober 2023 lalu, dia juga mengajak lebih dari 16 juta pengikutnya di Instagram berdonasi Rp 10 ribu per orang sebagai bentuk gotong royong mengumpulkan dana bantuan Rp 1 miliar untuk diberikan kepada Palestina.

