Baim Wong Ungkap Alasan Utama Batal Naik Haji Tahun Lalu: Visanya Bukan Furoda

TEMPO.CO, Jakarta - Hampir satu tahun berlalu sejak Baim Wong dikabarkan gagal berangkat naik haji. Suami dari Paula Verhoeven tersebut akhirnya angkat bicara alasan di balik pembatalan keberangkatannya meski sudah sempat naik pesawat tersebut diakibatkan oleh kesalahan dari agen travel yang ia pilih.

Melalui akun Instagram pribadinya, Baim Wong mengungkapkan keresahannya yang selama ini ia pendam setelah kabar batalnya berangkat haji membawanya pada tuduhan dan spekulasi tidak berdasar dari para warganet. Sebagaimana pernyataannya satu tahun lalu, Baim Wong tetap mengatakan bahwa saat itu dirinya memang perlu menjaga istrinya yang baru saja mengalami keguguran. Akan tetapi, alasan lainnya adalah bahwa visa yang ia terima saat itu bukanlah visa haji furoda, dan hal tersebut sepenuhnya dikarenakan kesalahan agen travel yang ia gunakan.

“Kadang persepsi orang kemana-mana, waktu itu dibilang karena ga mau terima kelas ekonomi. Saya hanya bisa diam. Padahal masalah intinya bukan itu. Melihat berita ini, saya jadi keinget kejadian dulu. Selain memang saya harus menjaga Paula, alasan utamanya karena memang visanya bukan furodah,” tulisnya pada Ahad, 2 Juni 2024.

Baim Wong Soroti Penangkapan 22 WNI karena Palsukan Visa Haji

Berita yang Baim Wong maksud di dalam unggahan tersebut adalah mengenai penangkapan 24 WNI yang diduga memalsukan visa haji. Berdasarkan informasi terakhir dari otoritas Arab Saudi, 22 jemaah akan dibebaskan karena dianggap sebagai korban. Sedang dua orang lainnya yang merupakan koordinator rombongan haji akan diproses hukum bersama supir dan pemilik bus.

Baim Wong juga menyertakan tangkapan layar dari laman Lambe Turah yang menyatakan bahwa 22 jemaah tersebut mengalami kerugian hingga 150 juta per orang. Ia kemudian melanjutkan, “dan saya baru tau di pesawat, karena tiket bukan ada di saya selama di airport,” tulisnya mengingat kejadian satu tahun lalu.

Baim Wong Ingatkan untuk Hati-hati Pilih Agen Travel

Menurutnya, kalau saat itu dirinya memberikan pernyataan, ia khawatir akan ada lebih banyak calon jemaah yang gagal berangkat. Oleh karena itu, ia memilih untuk menutupi banyak hal. Sebagaimana yang tertulis pada unggahannya Jumat, 9 Juni 2023 lalu, “di samping banyak cerita yang harus saya tutupi karena ga pantas kalau kita saling menjatuhkan satu sama lain.”

Di dalam unggahan terbarunya ia memilih untuk mengungkapkan kebenaran tersebut agar hal ini menjadi pelajaran bagi para calon jemaah haji yang lain untuk lebih berhati-hati, terlebih dalam memilih agen travel haji. “Kalau saya kasih statement, takut akan ada banyak orang yang akan gagal haji karena saya. Semoga sekarang bisa mengerti. Sekarang mau speak up, supaya kita bisa was was kedepannya. Hati-hati sama janji-janji Travel,” tulisnya.

